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Güzelyurt-Lefke çift şerit yolunun bir kısmının bisiklet ve motodrag yarışı nedeniyle kapalı olacak

21 Eylül 2019

Polis Basın Subaylığı, yarın, bisiklet ve motodrag yarışı nedeniyle Güzelyurt-Lefke çift şerit yolunun bir kısmının bisiklet ve motodrag yarışı nedeniyle kapalı olacağı konusunda uyarı yaptı.

Açıklama şöyle:

“Yarın yapılacak olan bisiklet ve motosiklet drag yarışı nedeniyle Güzelyurt – Lefke çift şeritli çevre yolunun Güneşköy Çemberi ile Doğancı Çemberi arasında kalan kısmı 05:00 – 20:00 saatleri arasında trafik akışına kapalı olacaktır.

22 Eylül 2019 Pazar günü, Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenecek olan ‘KKTC Zamana Karşı’ bisiklet yarışı ve hemen ardından Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu tarafından düzenlenecek olan Motosiklet Drag Şampiyonası 2. Ayak yarışı nedeniyle söz konusu iki çember arası trafik akışına kapalı olacaktır. Bu güzergahı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önemle rica olunur.”

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