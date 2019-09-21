Tatar: Sayın Akıncı demagoji yapıyor

Başbakan Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya cevaben bir açıklama daha yaptı.

Tatar sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Sayın Akıncı demagoji yapıyor. Benim Akıncı macera arıyor dediğim konular kendisinin sosyal medyada yazdıkları değil, Rumların Maraş’ın açılması ile hidrokarbon arayışlarından biz vazgeçmediğimiz sürece görüşmeleri başlatmayacaklarını , Güzelyurt ve Karpaz dahil pek çok yerimiz kendilerine verilmeden, Türkiye’nin garantörlüğü sıfırlanmadan bizimle anlaşmayacaklarını bile bile Guterres çerçevesinde görüşme yapacağını açıklamasıdır.

Bize göre Sayın Akıncı’nın. İdda ettiğinin aksine Kıbrıs Türkünün büyük çoğunluğu Türkiye’nin garantörlüğünün devam etmeyeceği, veto yetkimizin olmayacağı, Güzelyurt ve Karpaz dahil pek çok yerimizin verileceği bir sözde çözüme karşıdır.”

Başbakan Tatar, KKTC’ye döndü

Ankara’daki temaslarını tamamlayan Başbakan Ersin Tatar KKTC’ye döndü.

Tatar ve eşi Sibel Tatar’ı bu öğleden sonra Ercan Havaalanı’nda GKK Komutan Yardımcısı Tuğgeneral İbrahim Dağman ile Başbakanlık bürokratları karşıladı.

Türkiye Barolar Birliği’nin düzenlediği “Kıbrıs’ta Son Söz” paneline katılmak ve resmi temaslarda bulunmak üzere perşembe günü Ankara’ya giden Tatar, ilk resmi ziyaretini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop’a gerçekleştirdi.

Başbakan, aynı gün Ankara’da görev yapan bazı basın yayın kuruluşlarından temsilcilerle Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nde sohbet toplantısında bir araya geldi. Tatar, perşembe akşamı da KKTC Turizm ve Çevre Bakanlığı’nın Ankara’da düzenlediği “Kuzey Kıbrıs Turizm İşbirliği” resepsiyonuna katıldı.

Tatar, cuma günü Türkiye Barolar Birliği’nin düzenlediği “Kıbrıs’ta Son Söz” panelinin açılışında konuşma yaptı. Aynı gün TC Cumhurbaşkanı Fuat Oktay’la da görüşen Tatar, Oktay’ın onuruna verdiği öğle yemeğine de katıldı.

Tatar bugün de “Kıbrıs’ta Sön Söz” panelini izledi.