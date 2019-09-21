FutbolSpor

Kadıköy’de 3 puan Vedat Muriç’ten

21 Eylül 2019

Fenerbahçe, Süper Lig’in 5. haftasında MKE Ankaragücü’nü 2-1 yendi. Süper Lig’in 5. haftasında Fenerbahçe evinde MKE Ankaragücü’nü konuk etti.

Fenerbahçe 1-0 yenik düştüğü maçta rakibini 2-1 geçerek 3 puanın sahibi oldu.

Konuk Ankaragücü 16. dakikada Orgill ile 1-0 öne geçti. Fenerbahçe, bu gole 20. dakikada Zanka ile yanıt verdi: 1-1 Karşılaşmanın ilk yarısı bu skorla tamamlandı.

Fenerbahçe, Vedat Muriç ile 74. dakikada 2-1 öne geçti ve karşılaşma bu skorla sona erdi.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 10’a yükseltirken, Ankaragücü ise 5 puanda kaldı.

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