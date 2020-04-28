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Güngördü söz verdi: Sorunu çözeceğim

28 Nisan 2020

 Havadis’in Girne’de Oscar Resort Hotel’in yanında bulunan 6 katlı apartmanın fiziki yapısı ve apartman sakinlerinin yarattığı çevre kirliliğini konu alan “Girne’nin göbeğinde büyük tehlike” başlıklı haberi yetkilileri harekete geçirdi.

Bölgede ikamet eden vatandaşlarca “çöp apartman” diye nitelendirilen söz konusu yapının iç kısmında ve çevresinde belediye ekiplerince bugün temizlik yapılacak, binanın fiziki yapısının barınmaya uygun olup olmadığı konusunda ise belediye, İnşaat Mühendisleri Odası’ndan görüş alarak gereğini yapacak.

Güngördü: Söz veriyorum sorunu çözeceğim

Girne Belediyesi Başkanı Nidai Güngördü, apartmanın Aralık ayında temizlendiğini ancak Havadis’in haberi üzerine ekipleri yeniden bölgeye yönlendirdiğini kaydetti.

Güngördü, bugün konu apartmanda yine iç ve dış temizlik yapılacağını ayrıca, binanın çürük olup olmadığına dair İnşaat Mühendisleri Odası’ndan görüş isteyeceğini dile getirdi.

Havadis’e konuşan Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, şınları kaydetti:

“O apartmanı Aralık ayında temizledik. Havadis’in haberi üzerine arkadaşları bugün yeniden orada görevlendirdim. Gerekli iç ve dış temizlik yine yapılacak. Binanın çürük olup olmadığı konusunda İnşaat Mühendisleri Odası’nı arayacağım. Bu binanın sorununun çözüleceğinin sözünü veriyorum.”



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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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