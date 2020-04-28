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DSÖ: Salgın bitme noktasından çok uzak

28 Nisan 2020

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınında Afrika, Doğu Avrupa, Latin Amerika ve bazı Asya ülkelerinde artan vaka sayılarından endişe duyduğunu belirterek, “Salgın bitme noktasından çok uzak.” dedi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, DSÖ’nün İsviçre’nin Cenevre kentindeki merkezinde, video konferans yöntemiyle basın toplantısı düzenledi.

Covid-19’un dünya genelinde çok fazla insanın ölümüne yol açtığını dile getiren Ghebreyesus, “DSÖ, salgının diğer sağlık hizmetleri ve özellikle çocuklar üzerindeki etkisinden derin endişe duyuyor. Çocuklar, Covid-19’un neden olduğu şiddetli hastalık ve ölümlerde daha az risk altında ama aşı ile önlenebilir diğer hastalıkların yüksek riski altında olabilirler.” değerlendirmesinde bulundu.

“Salgın bitme noktasından çok uzak.” ifadesini kullanan Ghebreyesus, örgütün Afrika, Doğu Avrupa, Latin Amerika ve bazı Asya ülkelerinde artan vaka sayılarından endişe duyduğunun altını çizdi.

Ghebreyesus, bu bölgelerdeki ülkelerde Covid-19 vaka ve ölüm sayılarının test kapasitelerinin düşüklüğü nedeniyle açıklananın çok üzerinde olduğu uyarısında bulundu.

“Dünya Coronavirüse ilişkin DSÖ’yü dinlemeliydi”

Bir soru üzerine Ghebreyesus, 30 Ocak’ta “uluslararası kamu sağlığı acil durumu” ilan ettiklerine vurgu yaparak, bu dönemde Çin dışında sadece 82 vaka görüldüğünü, bunların 10’un Avrupa’da olduğunu anımsattı.

Ghebreyesus, küresel acil dönem ilan edildiğinde her ülkenin kamu sağlığına ilişkin tedbirler alması gerektiğini belirterek, “Biz ülkelere sadece tavsiyelerde bulunabiliriz. Tavsiyelerin uygulanmasına ilişkin bizim bir yetkimiz yok. Dünya (corona virüse ilişkin) dikkatlice DSÖ’yü dinlemeliydi.” ifadesini kullandı.

DSÖ, 30 Ocak’ta Covid-19’a ilişkin “uluslararası kamu sağlığı acil durumu” ilan etmişti. Ghebreyesus, karar için, “Temel sebep Çin’de olup bitenler değil, diğer ülkelerde olanlar” ifadesini kullanarak, Çin ile ticari aktiviteleri ve ülkeye yapılan seyahatleri kısıtlamak için hiçbir gerekçe olmadığını savunmuştu.

Ghebreyesus, 3 Şubat’ta ise Çin’e karşı ticaret ve seyahat kısıtlamalarına karşı olduklarını tekrarlamıştı.



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