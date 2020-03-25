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Güneydeki pozitif vaka sayısı 132’e yükseldi
Kıbrıs Rum Nöroloji ve Genetik Enstitüsü’nden, Kıbrıs Rum Sağlık Bakanlığının bugün aldığı raporlara göre 8 yeni pozitif vaka olduğu bildirildi.
Kıbrıs Rum Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, bugün yapılan testler sonucu pozitif vaka olarak tanımlanan kişiler şu şekilde:
Avrupa’dan adaya gelen 2 kişi
Daha önce pozitif vaka olarak tesbit edilen kişilerden bulaşan 4 kişi
Henüz nereden bulaştıkları araştırılmakta olan 2 kişi
Çeviri: Voice Türkçe Haberler