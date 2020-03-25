“Adaletsiz kararlarla mücadeleye zarar vermeyin”

Ülkeyi saran pandemik virüs tehdidine karşı halkın özveriyle mücadele vermekte olduğuna işaret eden Emekli Polisler Derneği (EMPOLDER), hükümetin böyle bir süreçte adalet ve hakkaniyetten yoksun kararlar üretip mücadeleye zarar vermemesini istedi.

EMPOLDER Genel Başkanı Nurettin Çırakoğlu, bugün yaptığı yazılı açıklamada, ekonomik tedbir paketi adı altında bir dizi kararı hayata geçirmeye hazırlanan hükümetin, her dönemde olduğu gibi bu zor süreçte de bir yandan hükümetin aldığı kararları uygulamak diğer yandan süregelen suç ve suçlularla mücadeleyi aksatmamak için büyük bir özveriyle görevini sürdüren polis teşkilatını moralman yıpratıcı uygulamalardan kaçınmasını istedi.

Pandemik virüs mücadelesinde, tüm doktor ve sağlık çalışanlarının vermekte olduğu mücadeleyi emekli polisler olarak takdirle karşılamakta olduklarını anımsatan EMPOLDER Başkanı Çırakoğlu, yaşanan süreçte zaten normal zamanlarda da en yüksek risk grubunda özveri ile görevini sürdüren polis mensuplarının moral ve motivasyonunu yüksek tutmak gerektiğini kaydetti.

Toplumdaki her kesimin yaşanan zor günlerden en az zararla çıkabilmek için örnek bir dayanışma sergilediğini ifade eden Çırakoğlu, açıklamasını şu görüşlerle tamamladı:

“Hükümet tedbir alırken toplumu ayrıştırmamaya, düşük gelir grubunda da çalışanları korumaya özen göstermelidir. Tedbirleri alırken çalışması gereklilik arz eden makinist, sıhhi tesisatçı, elektrikçi vs gibi özel sektöre de belirli saatlerde çalışma fırsatı verilmesinde yarar vardır. Bu tedbirler içinde de “gün çalışıp gün yiyen esnaf” da düşünülmek zorundadır. Banka borçlarını ve faizleri ertelemek tek başına çare değildir.

Ayrıca, tüm dünyada olduğu gibi, halkımızın da sağlık ve ekonomik konulardaki hassasiyeti tavan yapmış durumdadır. Bu nedenlerden dolayı, halkımızın önleyici tedbir olarak alınan tüm uygulamalara harfiyen riayet etmeleri gerekmektedir. Bunun yanında, son günlerde sosyal medya üzerinden yapılan utanç verici ve kırıcı söylemlerden kesinlikle vazgeçilmelidir. Halk ile karşı karşıya bulunan bilhassa polis ve sağlık personeline yardımcı olunması ve el birliği ile eşitlikçi bir paylaşımla en az bir zayiat ile virüs belasından çıkılabileceği unutulmamalıdır. Özellikle, sağlık sorunu olan kişiler ile 65 yaş üzeri emeklilerimizin zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmamaları gerekmektedir. Tüm halkımızın bu günlerde soğukkanlı, sabırlı, metanetli davranması ve tüm kamu, kurum ve kuruluşların elini taşın altına koyması ile en kısa zamanda eski günlerimize döneceğimize inancım tamdır”