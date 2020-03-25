Zafer Erdoğmuş: Pozitif vaka sayısı 38

Zafer Erdoğmuş bugün Salamis personeline ve görevli polis memurlarına tarama amaçlı yapılan testlerde 38 pozitif vaka saptandığını açıkladı.
Erdoğmuş’un açıklaması şöyle:
Bugün Salamis personeline ve görevli polis memurlarına tarama amaçlı yapılan testlerde 38 pozitif vaka saptanmıştır. Pozitif vakaların hiçbir şikayeti yoktur, bu bizim için sevindiricidir. Şu an için güvenilirliği % 100 e yakın olan PCR testi ile kontrollerine başlanmıştır, geç vakitlerde sonuçlarını sizinle paylaşacağız…
Bugün Salamis personeline ve görevli polis memurlarına tarama amaçlı yapılan testlerde 38 pozitif vaka saptanmıştır….
Zafer Özlem Erdoğmuş paylaştı: 25 Mart 2020 Çarşamba