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Zafer Erdoğmuş: Pozitif vaka sayısı 38

25 Mart 2020

Zafer Erdoğmuş bugün Salamis personeline ve görevli polis memurlarına tarama amaçlı yapılan testlerde 38 pozitif vaka saptandığını açıkladı.

Erdoğmuş’un açıklaması şöyle:

Bugün Salamis personeline ve görevli polis memurlarına tarama amaçlı yapılan testlerde 38 pozitif vaka saptanmıştır. Pozitif vakaların hiçbir şikayeti yoktur, bu bizim için sevindiricidir. Şu an için güvenilirliği % 100 e yakın olan PCR testi ile kontrollerine başlanmıştır, geç vakitlerde sonuçlarını sizinle paylaşacağız…

Bugün Salamis personeline ve görevli polis memurlarına tarama amaçlı yapılan testlerde 38 pozitif vaka saptanmıştır….

Zafer Özlem Erdoğmuş paylaştı: 25 Mart 2020 Çarşamba




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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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