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Güney’de telefon dolandırıcılığı başladı

23 Mart 2020

Güney Kıbrıs Merkez Bankası (CBC) Pazartesi günü, banka hesap bilgilerini verilmesini talep eden telefon dolandırıcılığı konusunda uyardı. CBC sözcüsü Kıbrıs Haber Ajansına (CNA) polisin araştırmakta olduğunu da sözlerine ekledi.

Banka, “Kamuoyunu hesap detaylarını vermeye çağıran çağrıların aksi takdirde işlem yapamayacaklarını ve Merkez Bankasını temsil etmediklerini bildirmek isteriz.” dedi.

Banka ayrıca, önlem amacıyla, kişisel verilerinin güvenliğini sağlamak ve banka hesaplarını genişletmek için ilgili bilgilerin gerçekliğini doğrulamak için Merkez Bankası ile temas kurmaya çağırdı.




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