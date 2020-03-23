Cumhurbaşkanlığı Sağlık Danışma Kurulu gayretlerini sürdürüyor

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın insiyatifi ile oluşturulan Cumhurbaşkanlığı Sağlık Danışma Kurulu, dünyayı tehdit etmekte olan virüs salgınından toplumumuzun en az zararla çıkabilmesi konusunda gayretlerini sürdürüyor.

Bu bağlamda kurul, oluşturduğu görüş ve önerilerini Cumhurbaşkanlığına ilettikten sonra, geçtiğimiz cuma sabahı Başbakan Ersin Tatar’ı ziyaret ederek görüşlerini aktardı, bugün de Sağlık Bakanı Ali Pilli ile yararlı bir görüşme yaparak hazırladıkları raporu sundu.

Cumhurbaşkanı Akıncı “içinden geçmekte geçmekte olduğumuz zor dönemi elbirliğiyle ve dayanışma ruhuyla aşacağımıza inanıyorum. Şimdi birlikte hareket etme zamanı” diyerek, kurul üyelerine yapmakta oldukları çalışmalar dolayısıyla teşekkür etti.

Akıncı danışma kurulunda bulunan değerli ve deneyimli kadronun görüşlerinden hükümetin yararlanmasını diledi.