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Bilim insanları koronavirüse karşı test edilecek 69 ilaç tespit etti

23 Mart 2020

Koronavirüs tedavisi üzerinde çalışan araştırma ekibi pazar gecesi, yaklaşık 70 ilacın ve deneysel bileşimin koronavirüs tedavisinde etkili olabileceğini açıkladı.

Uzmanlar tespit edilen ilaçlar üzerinde çalışmaların devam ettiğini ve kesin sonucun henüz elde edilmediğini de belirtiyor.

The New York Times’ın haberine göre, bilim insanları başka hastalıkların tedavisi için şu anda kullanılan bazı ilaçları, koronavirüsün neden olduğu Kovid-19 hastalığının tedavisi için uygun hale getirmeye çalışıyor. Araştırmacılar tedavi için sıfırdan ilaç geliştirmek yerine bu yöntemin daha hızlı sonuç alınmasına yardımcı olabileceğini ifade ediyor.

Çalışmada yer alan ilaçların listesi bioRxiv internet sitesinde paylaşıldı. Araştırmacılar makaleyi yayımlanması için gönderdi.

İncelenecek ilaçların listesini oluşturmak için, 100’e yakın bilim insanı SARS-CoV-2 olarak da bilinen koronavirüsün genlerini inceledi.

Virüsün akciğer hücresini enfekte etmesi için, hücrenin kendi genetik sistemini ele geçirerek koronavirüsün genlerini hücrenin içine aktarması gerekiyor. Hücre böylece viral proteinleri üretmeye başlıyor ve milyonlarca yeni virüs üretmek için kullanılıyor.

Sürecin virüs açısından işleyebilmesi için viral proteinlerden her birinin gerekli insan proteinlerine bağlanması gerekiyor.

Yeni çalışmada, bilim insanları viral protein üretilmesini yönlendiren koronavirüsün 29 geninden 26’sını inceledi. Araştırmacılar koronavirüsün hedef aldığı 332 insan proteini keşfetti.

Viral proteinlerden bazılarının sadece bir insan proteinini hedef aldığını görünüyor. Diğer viral proteinlerse onlarca hücresel insan proteinini hedef alma kapasitesine sahip.

Araştırmacılar, koronavirüsün hücrenin içine girmek için tutuntuğu insan proteinlerine bağlanan ilaçlar üzerinde çalışıyor. Araştırma ekibi kanser, Parkinson hastalığı ve hiper tansiyon gibi hastalıklar için kullanılan, ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nin onayladığı 24 ilaç tespit etti.

Listede şizofreni tedavisinde kullanılan haloperidol ve diyabet hastalarının kullandığı metformin de yer alıyor.

Araştırmacılar ayrıca şu an klinik deney aşamasında olan ya da daha önceki araştırmaların konusu olan bazı bileşimler de tespit etti. Muhtemel tedaviler içinde bir kısmı parazitleri etkisiz hale getirmek üzere kullanılan ilaçlar da bulunuyor.

Öte yandan bakteriyel enfeksiyonlar için kullanılan bazı antibiyotikler de listede yer alıyor. Yeni çalışma başka hastalıklar için kullanılan ilaçların yan etkilerinin koronavirüs tedavisi geliştirme konusunda kullanılma ihtimalinin olduğunu belirtiyor.

Ayrıca daha önce şubatta Norveç Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nden araştırmacılar, olası bir tedavi kullanılabilecek onlarca bilinen ilacı içeren bir makale yayımlamıştı.

Alberta Üniversitesi’nden araştırma ekibi şubatta ebola tedavisi için geliştirilen remdesivir isimli ilacın yine korona ailesindeki MERS ve SARS’ta olduğu gibi SARS-CoV-2 üzerinde de etkili olabileceğini duyurmuştu ve Nebreska Üniversitesi Tıp Merkezi’nde remdesivirin hastalar üzerindeki denemeleri başlatılmıştı.

Independent Türkçe, The New York Times, EurekAlert



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