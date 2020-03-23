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AB’den 5 milyon Euro’luk destek

23 Mart 2020

Avrupa Komisyonu, COVID-19 salgınıyla mücadele kapsamında Kıbrıs Türk toplumuna tıbbi ekipman ve malzeme tedarik edilmesine yönelik takriben 5 milyon Euro’luk bir bütçe ayırdığını açıkladı.

AB desteği, UNDP ile yapılan bir sözleşme çerçevesinde, uluslararası bir sağlık uzmanıyla iş birliği içerisinde, iki toplumlu sağlık komitesinin eş başkanı ve ilgili yerel paydaşlarla koordineli bir şekilde sağlanacak.

Avrupa Komisyonu Kıbrıs Temsilciliği’nden yapılan açıklamaya göre, kişisel korunma ekipmanları (PPE), Test Kitleri, Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PZR) ve Yoğun Bakım Ünitesi (ICU) malzemelerinde kullanılan reaktifler ilk tedarik edilecek acil tıbbi malzeme grubunda yer alacak.

Tedarik edilecek tıbbi ekipman ve malzemeler arasında ayrıca solunum cihazı gibi yoğun bakım ekipmanları, önlük, koruyucu gözlük, yüz koruyucusu ve N95 maskeleri gibi kişisel korunma ekipmanları, test kitleri, antibiyotikler ve antiviral ilaçlar bulunacak.




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