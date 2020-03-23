Güneyde 3500’e yakın test yapıldı

Güneyde, bugüne kadar 3500’den fazla koronavirüs testi yapıldı. Kıbrıs Genetik ve Nöroloji Enstitüsü Direktörü Leonidas Phylactou, PIK’e yaptığı açıklamada nüfusa oranla bu sayının dünyada en yüksek rakamlardan biri olduğunu söyledi.

Phylactou, Enstitünün hem ekipman hem de testleri yapan ve çalışanların sayısı bakımından güçlendirildiğini, bu sayede tüm testlerin birikmeden ve gecikmeden yapıldığını ifade etti.

2 testin onaylanma aşamasında, 95 kişinin de koronavirüs pozitif olması üzerine yorumda bulunda Direktör, “Evet, vaka sayışında artış olduğu doğrudur ancak yapılan testler de artmıştır” dedi. Testlerin artırılması ise Dünya Sağlık Örgütü’nün tüm ülkelere Kovid-19’un yayılımının net bir resmini elde etmek ve enfekte olanları izole edip tedavi edebilmek için yaptığı bir çağrı…

3 kişinin nasıl enftekte olduğu bilinmiyor (arabaşlık)

Öte yandan, koronavirüs vakaları ile ilgili,3 bilgi veren Phylactou, yurtdışı seyahati yapmayan ve diğer koronavirüs vakaları ile temas etmeyen 3 kişinin nasıl enfekte olduklarına dair araştırmaların da sürdürülüğünü belirtti.

Kuzey yardım istedi (arabaşlık)

İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi üyesi de olan Phylactou, Kıbrıslı Türk üyelerin ilaç yardımı isteklerini geçiş noktalarının kapalı olması nedeniyle karşılamadıkları ancak Kıbrıs Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Nicos Nouris ile birlikte bu yardımları ulaştırma çabasında olduklarını söyledi.

Çeviri: Yunus Diler

Kaynak: in-cyprus.com