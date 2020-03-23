KıbrısManşet

Taçoy: Evde kalmaya, kalmayanları uyarmaya devam edelim

23 Mart 2020

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, koronavirüsü nedeniyle uygulamaya konan kısmi sokağa çıkma yasağına uyulması uyarısında bulunarak, “Evde kalmaya, kalmayanları uyarmaya devam edelim. Bu süreçteki en önemli vatandaşlık görevi de budur” çağrısı yaptı.

Taçoy bugün yaptığı açıklamada, Bakanlar Kurulu kararı ile başlayan kısmi sokağa çıkma yasalarının ilk gününde, polisin 18 tutuklama yaptığına işaret ederek, ihbarlar yanında, polis sokak denetlemelerinin de devam ettiğini belirtti.

Böylesi zamanlarda, fedakarca çalışan polisin enerjisine ihtiyaç olduğunu kaydederek, şöyle devam etti:

“Polisimizi bu olayla meşgul etmemek vatandaşlık görevimizdir. Hastanede ve Dışarıda görev yapan personelimize evimizde kalarak yardımcı olabiliriz. Elzem ihtiyaçlar dışında evinizden çakmayalım, çıkanları da uyarmaya devam edelim. Kısmi sokağa çıkma yasağı kararı, hangi koşullarda sokağa çıkılacağını belirlemekte ve genelde evde kalmayı zorunlu kılmaktadır. Gerekli yasal işlemlere başlandığını belirten polisimizin enerjisini yasağı delerek almayalım, daha kaliteli hizmet için yardımcı olalım. Bakanlar Kurulumuz hayatın her alanında gerekli kararları almaya devam edecek. Büyük oranda uyulan evde kalma zorunluluğunu delen kişilerle ilgili polisimizin her türlü yetkisi vardır ve kullanması için de hükümetimizin tam desteği vardır”




Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Alman turistler ülkelerine gönderiliyor

Alman turistler ülkelerine gönderiliyor

23 Mart 2020
Photo of Talasemi hastalarına destek için kan bağışı kampanyası başlatıldı

Talasemi hastalarına destek için kan bağışı kampanyası başlatıldı

23 Mart 2020
Photo of CTP, ekonomik ve politika önerilerini hükümete sundu

CTP, ekonomik ve politika önerilerini hükümete sundu

23 Mart 2020
Photo of Amcaoğlu: Burslar yatırılacak

Amcaoğlu: Burslar yatırılacak

23 Mart 2020
Photo of Montessori’de eğitim uzaktan devam ediyor

Montessori’de eğitim uzaktan devam ediyor

23 Mart 2020
Photo of Öğrenciler çok üzgün

Öğrenciler çok üzgün

23 Mart 2020
Photo of Gürcafer: Geride koca bir enkaz kalacak

Gürcafer: Geride koca bir enkaz kalacak

23 Mart 2020
Photo of Maaşlardan kesecek maaş ödeyecek

Maaşlardan kesecek maaş ödeyecek

23 Mart 2020
Photo of Harmancı: Testin sonucu belli oldu haberleri asılsızdır

Harmancı: Testin sonucu belli oldu haberleri asılsızdır

22 Mart 2020
Photo of Türkiye’de corona virüsten can kaybı 30 oldu

Türkiye’de corona virüsten can kaybı 30 oldu

22 Mart 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı