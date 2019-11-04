Güney’de gece kulübü önünde çatışma: 2 ağır yaralı

Güney Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir gece kulübünün önünde dün sabaha karşı silahlı bir çatışma yaşandığı ve olay sonucunda iki kişinin yaralandığı belirtildi.

Yaralanan kişilerden birinin durumunun kritik olduğunu yazan Fileleftheros gazetesi, yaşanan olayla ilgili olarak iki kişinin tutuklandığını, bir kişinin de arandığını belirtti.

Tutuklanan iki kişiden birinin ateş açan kişi olduğunu yazan gazete, olaya toplamda 3’ü Kıbrıslı Rum, ikisi de Suriye kökenli olmak üzere toplam 5 kişinin karıştığını belirtti.

Elde edinilen ilk bilgilere göre, Kıbrıslı Rumlardan birinin Suriye kökenli şahsı başından vurduğunu ve şahsın durumunun ciddi olduğunu yazan gazete, ikinci bir kişinin de başından yaralandığını kaydetti.

Gazete, olaya karışan 3 Kıbrıslı Rum aleyhinde tutuklama emri bulunduğunu ve aranmakta olduklarını belirtirken, polisin olayla ilgili araştırmalarının sürdüğünü ekledi.

LİMASOL’DA BİR EVDEN 80 BİN EURO ÇALINDI

Gazete, başka bir haberinde ise, Limasol’da 40 yaşındaki bir kadının evinden, 80 bin Euro değerinde çeşitli değerli eşyalar çalındığını yazdı.

Gazete, olayın, kadının evde olmadığı geçtiğimiz cuma-cumartesi günü yaşandığının düşünüldüğünü ve polisin konuyla ilgili araştırmalarının sürdüğünü ekledi.

1 KİLODAN FAZLA UYUŞTURUCU

Gazetede yer alan başka bir haberde ise, Limasol’da yaşamını sürdüren 25 yaşındaki bir şahsın, tasarrufunda uyuşturucu bulunduğu konusunda polise gelen bir ihbarın ardından, evinin dışında polis tarafından kontrol amaçlı durdurulduğunu ve tasarrufunda 16 gram uyuşturucu bulunduğunu yazdı.

Daha sonra şahsın evinde yapılan aramada 1 kilo 73 gram hint keneviri yanında lisanssız bir hava tüfeği de bulunduğunu yazan gazete, polisin araştırmalarının sürdüğünü ekledi.

MOTOSİKLETİYLE UÇURUMA YUVARLANAN TURİST ÖLDÜ

Başka bir haberde ise, 29 yaşındaki Rus bir turistin “Kavo Greko” bölgesinde motosikletiyle uçuruma yuvarlanmasının ardından, hayatını kaybettiği ifade edildi.

Turistin, beraberinde bir arkadaşıyla, dört tekerlekli motosikletini “Kavo Greko” bölgesindeki bir alanda sürerken kontrolünü kaybetmesinin ardından uçuruma yuvarlandığını izah eden gazete, turistlerin uçurumdan çıkarılması için itfaiyenin yardımının gerektiğini belirtti.

Gazete, diğer turistin hafif yaralandığını ekledi.

BAF’TA İNGİLİZ BİR TURİSTİ SOYDULAR VE TECAVÜZ ETTİLER

Öte yandan, Aşağı Baf’ta, 27 yaşındaki İngiliz bir turistin, polise, soyulduğu ve kendisine tecavüz edildiği şikâyetinde bulunduğu belirtildi.

Gazete İngiliz turistin, kendisi ve arkadaşını kaldıkları yere götüreceklerini söyleyen kimliği bilinmeyen şahısların, daha sonra arkadaşını arabadan inmeye zorladıklarını ve ardından da kendisini soyup tecavüz ettiklerini söylediğini yazdı.

Gazete, İngiliz turistin şikâyetini, arkadaşının da doğruladığını belirtti.

BAŞKANLIK AFFIYLA SERBEST KALAN ŞAHIS YİNE HAPSE GİRDİ

Politis gazetesinde yer alan bir haberde ise, daha önce uyuşturucu suçundan ötürü tutuklanıp hapse atılan ve başkanlık affıyla serbest kalan 27 yaşındaki bir şahsın, yine uyuşturucu yüzünden hapse atıldığını ve beş yıl hapiste kalacağını yazdı.