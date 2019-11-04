BAF 1 PUANI KOPARDI: 2-2

Merit Alsancak Yeşilova’yı konu eden Baf Ülkü Yurdu geriden gelerek 1 puanı almayı bildi

BAF’IN GOLLERİ KOSSI’DEN: Süper Lig’in 8. haftasında M A Yeşilova’yı konuk eden Baf, 2-0 geriye düştüğü karşılaşmadan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Yeşilova’nın gollerini Vakkas ve Emmanuel kaydederken Baf’ın 2 golü de Evanonya Kossi’den geldi

Yer: Güzelyurt Üner Berkalp Stadı

Hakemler: Osman Özpaşa, Ali Akçınar, Abdullah Genç

Baf Ülkü Yurdu 2 – 2 Merit Alsancak Yeşilova

69.Erdoğan Nay 30.İrfan Özbay

10.Ahmet Hatay 14.Emin Atabek

4.İbrahim Hatay 4.Mejdi Direniş

(Dk.46 Fikri) 6.Mustafa Salk

5.Isaac Owusu 7.Memduh Sarıoğlu

6.Hasan Sedatgil 10.Burak Koçar

8.Mustafa Kemal (Dk.70 İlyas)

20.Evanonya Kossı 11.Emmanuel Mbah

22.Erkan Gezici 23.Esosa Irogue

(Dk.42 Mustafa) (Dk.67 Yasin)

24.Atanda Ogungbe 34.Fıdelıs Irıa

70.Yankı Aktül 46.Vakkas Kaynarca

(Dk.64 Azat) 99.Bılly Mehmet

99.Adeola Lanre (Dk.73 Hamis)

Goller:

Dk.29 Evanonya Kossi (P) Dk.14 Vakkas Kaynarca

Dk.79 Evanonya Kossi Dk.17 Emmanuel Mbah

K-Pet Süper Lig’in 8. haftasında ligde 11. sırada olup istediğini bulamayan Merit Alsancak Yeşilova son haftaların flaş ekibi Baf Ülkü Yurdu’na konuk oldu. Maç öncesinde trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru Devrim Yılmaz ve eşi için 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı. Karşılaşma 2-2 berabere tamamlandı.

14.dakikada Vakkas’la golü bulan konuk ekip Yeşilova 1-0 öne geçti. 17.dakikada bu kez gol Emmanuel’den geldi ve skor 0-2 oldu. 29.dakikadaBaf’ın kazandığı penaltıyı gole çeviren Evanonya, skoru 2-1 yaptı ve farkı 1’e indirdi. İlk yarı bu skorla geçildi.

79.dakikada Evanonya kendisinin ve takımının ikinci golünü atarak skora 2-2’lik beraberliği getirdi. Karşılaşma bu skorla tamamlandı. Ve Baf 2-0 geriden gelerek 1 puanı almayı bildi.