Güneyde geç kayıt sorunu çözüldü

Kıbrıs sorunundan kaynaklanan ve Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığı alma ile ilgili yaşanan olumsuzluklardan biri olan “geç doğum kayıt harcı” sorununda önemli bir gelişme yaşanmıştır.

Kıbrıs cumhuriyeti vatandaşlığı sorunları ile ilgili olarak KTÖS ve KTOEÖS’ün ortak yürüttüğü mücadelede çok ağır da olsa bazı gelişmeler olmaktadır. Bu gelişmelerden bir tanesi de “geç doğum kayıt ücreti” ile ilgilidir.

Bilindiği üzere doğan çocukların kaydı için (zamanında) Kıbrıs Cumhuriyeti’ne 15 gün içinde müracaat etmeyenlerden 150 EURO geç kayıt harcı alınmaktaydı. Konudan muzdarip olan Sn. Serdar Atai, Kıbrıs Cumhuriyeti Ombudsman’ına yazılı şikayette bulunmuş ve 35/24 nolu Mart 2017 tarihli on sayfalık olumlu görüş almıştır. Bu görüş üzerine girişimlerine devam eden Sn. Serdar Atai’nin bu mağduriyeti bizim de verdiğimiz siyasi destekle Kıbrıs Cumhuriyeti meclisinde bulunan siyasi partileri harekete geçirmiştir. Mecliste yapılan yasal değişlikle çocuğun doğumundan itibaren 15 gün içinde kaydının yapılmaması durumunda alınan 150 EURO’luk geç kayıt harcı, 30 EURO’ya düşürülmüştür. Bu kazanımın yanında yeni doğan çocuğu Kayıt Dairesi’ne gösterme zorunluluğu da kaldırılmıştır.

Bu önemli gelişme geç kayıt harcı yüzünden Kıbrıs Cumhuriyeti’ne müracaat edememiş önemli sayıdaki Kıbrıslı Türk’ün önünü açmıştır. Bu çerçevede, toplumsal bir kazanım için mücadeleyi sonuna kadar götüren Sn. Serdar Atai’ye teşekkür eder, geç kayıt harcının yüksekliği nedeni ile başvuru yapamayan vatandaşlarımıza kayıt için başvurmaları çağrısını yaparız.

Saygılarımızla.

Selma Eylem Şener Elcil

KTOEÖS Başkanı KTÖS Genel Sekreteri