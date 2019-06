Doğu Akdeniz’de İsrail-Yunanistan-Kıbrıs ortaklığına ABD de destek verecek

Doğu Akdeniz’de İsrail-Yunanistan-Kıbrıs ittifakını destekleyecek yasa tasarısı ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi’nden geçti.

Kathimerini gazetesi Washington muhabiri Katherina Sokou, ABD Senatosu’nda Doğu Akdeniz Güvenlik ve Enerji Ortaklığı yasa tasarısının geçtiğini duyurdu. Tasarıya göre, ABD; Yunanistan, Kıbrıs ve İsrail’in bölgede kuracağı enerji ve savunma ortaklığını tamamiyle destekleyecek.

Senate Foreign Relations Committee has approved Menendez-Rubio #EastMedAct The Eastern Mediterranean Security and Energy Partnership Act would allow U.S. "to fully support the trilateral partnership of Israel, Greece, & Cyprus through energy and defense cooperation initiatives"

— Katerina Sokou (@KaterinaSokou) June 26, 2019