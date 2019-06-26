ABD’yi sarsan dava: Cinayetin detayları kan dondurdu

ABD’de 26 yaşındaki genç Yingying Zhang’in korkunç ölümü ve katilin ifadeleri ABD’yi sarstı.

Dünya Çin’den uzaklaşıp başka bir ülkede ilk kez tek yaşamaya başlayan Yingying Zhang’ın korkunç ölümünü konuşuyor.

Genç kadın Haziran 2017’de geleli henüz 2 ay olmuşken bir anda ortadan kaybolmuştu.

Kaybolması üzerine ailesi Çin’den ABD’ye gelmiş, seslerini duyurmaya çalışmıştı.

Genç kadının ölümü ile ilgili olarak Brendt Christensen adlı zanlı yakalandı. Zanlının eski kız arkadaşı da Brendt’i suçladı ve Yingying’in onun 13. kurbanı olduğunu ifade etti.

Kan donduran davada suçunu kabul eden Brendt, ifadesinde kan donduran detayları da paylaştı.

İfadeye göre, cani adam beyzbol sopasıyla darp ettiği Yingying’i metrelerce sürükledi, tecavüz etti ve daha sonra kafasını keserek öldürdü.

Dünkü duruşmada basına konuşan Yingying’in annesi Lifeng Ye ise gözyaşlarını tutamadı adalet istediklerini açıkladı.

Jüri üyeleri Brendt hakkındaki cezayı önümüzdeki günlerde karara bağlayacak.

Illinois eyaletinin 2011 yılında idam cezasını kaldırması nedeniyle Brendt’in ömür boyu hapis cezası alması bekleniyor.