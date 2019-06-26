Spor

Plajda sıcak gece

2019 Sedat Kaplan Plaj Ligi Lefkoşa Beach Volley Arena’da başladı

26 Haziran 2019

6 KADIN 5 ERKEK: Organizasyona 6 kadın 5 erkek takımı katıldı.  Kadınlarda  Karpaz Gate Marina , Marina Beach, EMU Stars,Team ISLAND , STARS, Volley Passion takımları katılırken, erkeklerde ise, İskele, Karpaz Gate Marina, Marina Beach , GMBÇS, Team Varosha takımları mücadelede ediyor

Tonguç KOTAK

 KKTC Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen 2019 Sedat Kaplan Plaj Ligi dün gece başladı.

4 hafta sürecek olan Sedat Kaplan Plaj Ligi dün akşam Lefkoşa Beach Volley Arena’da 6 kadın ve 5 erkek takımın mücadelesi ile başladı.

Geçen yıl Asım Burç adına düzenlenen plaj liginin ardından bu yıl düzenlenecek olan 2019 ligi  Sedat Kaplan Plaj Ligi adı altında oynanacak.

 

6 kadın, 5 erkek

Organizasyona 6 kadın 5 erkek takımı katılım gösterdi. Kadınlarda  Karpaz Gate Marina , Marina Beach, EMU Stars,Team ISLAND , STARS, Volley Passion takımları kayıt yaptırırken erkeklerde ise,  İskele, Karpaz Gate Marina, Marina Beach , GMBÇS, Team Varosha takımları mücadele de yer aldı.

İlk haftada kadınlarda EMU Stars, Team Island, Volley Pasıon ve Karpaz Gate Marina birer galibiyet alırken, erkeklerde Team Varosha iki, Gazimağusa Belediyesi Çamlıkspor ile İskele de 1’er galibiyetle lige başladılar.

Ligde 2. hafta karşılaşmaları 2 Temmuz Salı akşamı oynanacak.

BRTSPOR’dan da naklen yayınlanan ligin ilk haftasında oynanan maçlarda şu sonuçlar alındı:

 

Kadınlar

Karpaz Gate Marina – EMU Stars: 0-2

Team Island – Marına Beach:2-0

Volley Pasion – Stars: 2-1

Karpaz Gate Marina – Marina Beach: 2-0

Erkekler

Karpaz Gate Marina – Team Varosha: 0-2

Marina Beach – İskele: 0-2

Karpaz Gate Marina – GMBÇS: 0-2

Team Varosha – Marina Beach: 0-2

 

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