Gözleri açık gitti

KKTC’nin “Maronit açılımı” incir ipi gibi uzadı, 106 yaşındaki Vasilou Ahmet Fella nene vasiyetini göremeden öldü…

İSTEDİĞİ OLMADI: “Köyümde ölmek istiyorum” diyerek 45 yıl direnen 106 yaşındaki Vasilou Ahmet Fella nenenin istediği olmadı. Dün, köyünde değil, Rum tarafındaki Koççat köyünde, bir göçmen evinde hayata gözlerini yumdu

Kuzey Kıbrıs’ta başkent Lefkoşa’ya bağlı askeri köy Ay Marina’ya dönmek için 45 yıldır mücadele eden ve “köyümde ölmek istiyorum” sözleriyle insanların vicdanında yer eden Vasilou Ahmet Fella, 106 yaşında Rum tarafındaki Koççat köyünde, bir göçmen evinde yaşama gözlerini yumdu.

1974 öncesi Maronit azınlığın yaşadığı 4 köyden birisi olan Ay Marina Lefkoşa’ya bağlı Yılmazköy’ün üst başında yer alıyor. Askeri bölge olduğu için girişi yasak olan köy 26 Temmuz 2017 KKTC makamlarının aldığı kararla sivil yerleşime açılmıştı.

Havadis gazetesi 27 Temmuz tarihli nüshasında (Vasilou Ahmet is going home! *Vasilou Ahmet evine dönüyor) başlığı ile haberi duyurmuştu.

Havadis’e konuşan Vasilou Ahmet Fella “tek isteğim köyümde ölmektir” diyerek yetkililere teşekkür etmişti.

Yaşanan çeşitli bürokratik sorunlar nedeniyle Ay Marina henüz sivil yerleşime açılmış değil.

Vasilou Ahmet Fella kimdir?

Kıbrıs’a 600 yıl önce yerleşen Maronit azınlığın yaşadığı Ay Marina köyünde 1913 yılında doğan Vasilou Ahmet Fella, 1974 sonrası ailesi ile birlikte Güney Kıbrıs’a kaçmak zorunda kaldı. Güney Kıbrıs’taki Koççat köyünde bir Kıbrıslı Türk’ün yaşadığı göçmen evine yerleşti.

Vasilou Ahmet Fella’nın dedesi bölgenin büyük çiftilerinden Ahmet ağa idi.

Doğduğu köy Ay Marina’da 450 Maronit 70 de Kıbrıslı Türk yaşıyordu.

Vasilou Ahmet Fella köyünde erken bir şekilde yerleşebilmek için 100 yaşında KKTC vatandaşı da olmuştu.