Güney’de çalışan Kıbrıslı Türklere önemli duyuru
DEV-İŞ Covid-19 salgını sebebiyle şu anda işlerine gidemeyen Kıbrıslı Türkler için Kıbrısın Güneyinde örgütlü PEO ile iletişime geçtiğini duyurdu. PEO’nun ilgili konuda yapacağı girişimlerin sonuçlanmasına müteakip DEV-İŞ Federasyonu gerekli açıklamayı Güneyde çalışan Kıbrıslı Türk çalışanlarımıza ileteceğini açaıkladı.
Açıklama şöyle:
DEV-İŞ Covid-19 salgını sebebiyle şu anda işlerine gidemeyen Kıbrıslı Türkler için Kıbrısın Güneyinde örgütlü dost sendikamız PEO ile iletişime geçmiştir. PEO’nun Kıbrıs Cumhuriyeti Çalışma Bakanlığında yaptığı girişimlerde henüz net bir sonucun ortaya çıkmadığını, şu ana kadar Kıbrıslı Türkler ile ilgili olarak herhangi bir uygulama ortaya konulmamıştır. PEO’nun ilgili konuda yapacağı girişimlerin sonuçlanmasına müteakip DEV-İŞ Federasyonu gerekli açıklamayı Güneyde çalışan Kıbrıslı Türk çalışanlarımıza iletecektir.
Geçtiğimiz gün Kıbrıs Cumhuriyeti Çalışma Bakanlığından genel olarak yapılan açıklamanın Türkçe Metnini ekte sunuyoruz.
DEV-İŞ Basın Bürosu
Kıbrıs Cumhuriyeti Çalışma Bakanlığı’nın Duyurusu
Çalışma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 17 Mart 2020 tarihinden itibaren ve yeni duyuru yapılana kadar işsizlerin yeni kaydı, kendileri İş ve İşçi Bulma Kurumu’nun dairelerine şahsen gelmeksizin kayıt başvurularını fax ya da elektronik posta ile yapabilecekler.
Lefkoşa İlçesi için fax ve e-mail:
- Lefkoşa Bürosu 22873170 [email protected]
- Lakatamya Bürosu 22443718 [email protected]
- Latça Bürosu 22815868 [email protected]
Limasol İlçesi için
- Limasol Bürosu 25306526 [email protected]
- Doğu Limasol Bürosu 25814923 [email protected]
- Limasol’un diğer bölgelerindan sorumlu Büro 25306563 [email protected]
- İpsona Bürosu 25305796 [email protected]
Larnaka İlçesi için
- Larnaka Bürosu 24304532 [email protected]
- Aradippu Bürosu 24813302 [email protected]
Mağusa İlçesi için
- Derinya Bürosu 23730465 [email protected]
Baf İlçesi için
- Baf Bürosu 26821670 [email protected]
- Poli Hirsofu Bürosu 26821850 [email protected]
Başvuruda «ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΝΕΡΓΙΑΣ» İŞSİZLİK KAYDI İÇİN BAŞVURU başlığıyla aşağıdaki bilgiler kaydedilmelidir:
- Ονοματεπώνυμο – İsim-Soyisim
- Αρ. Ταυτότητας ή ARC – Kimlik numarası ya da ARC
- Αρ. Τηλεφώνου επικοινωνίας – İletişim için telefon numarası
- Όνομα Τελευταίου εργοδότη – Son işverenin adı
Kayıt işlemi, İş ve İşçi Bulma Kurumu görevlisinin başvuru sahibiyle iletişime geçmesinden sonra tamamlanır.
Sosyal Sigorta Kurumu’nun bilgilendirilmesi başvuru sahibine işsizlik belgesi verilmesi şart olmaksızın İş ve İşçi Bulma Kurumu tarafından yapılacaktır.
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Uluslararası koruma başvurusunda bulunanlar da dahil olmak üzere işsizlik kaydının yenilenmesi İş ve İşçi Bulma Kurumu’nun ve Sosyal Sigorta Kurumu’nun bürolarına işsiz kişinin şahsen gelmesi şart olmaksızın otomatik olarak yapılacaktır ve işsizlerin hiçbir hakkı etkilenmeyecektir.
AB üyesi veya Avrupa Ekonomik Alanı üyesi başka bir bir devlette iş arama niyetindeki işsizler ve yeni kayıt yapacak işsizler için bugüne kadar izlenen prosedür olduğu gibi devam edecek, yani bu kişilerin Sosyal Sigorta Kurumu ilçe bürolarına şahsen başvurmaları gerekir.
Buna ilaveten işsizliklerinin başlangıcını ya da sonlanmasını veya işsizlik ödeneğinin başka üye bir devlete aktarılmasını beyan etmek için ilgili kişiler Sosyal Sigorta Kurumu’nun ilçe bürolarına şahsen başvurmaları gerekir.
Sosyal Yardım Dairesi’nin ödenekleri ilgili kişilerin gerekli belgeleri sunmak için bürolara gelmesi şart olmaksızın yatırılacaktır. Devlet yardımı alanların ve uluslararası koruma başvurusunda bulunanların hakları etkilenmeyecektir.
DEV-İŞ BASIN BÜROSU