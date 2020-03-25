Güney’de çalışan Kıbrıslı Türklere önemli duyuru

DEV-İŞ Covid-19 salgını sebebiyle şu anda işlerine gidemeyen Kıbrıslı Türkler için Kıbrısın Güneyinde örgütlü PEO ile iletişime geçtiğini duyurdu. PEO’nun ilgili konuda yapacağı girişimlerin sonuçlanmasına müteakip DEV-İŞ Federasyonu gerekli açıklamayı Güneyde çalışan Kıbrıslı Türk çalışanlarımıza ileteceğini açaıkladı.

Açıklama şöyle:

DEV-İŞ Covid-19 salgını sebebiyle şu anda işlerine gidemeyen Kıbrıslı Türkler için Kıbrısın Güneyinde örgütlü dost sendikamız PEO ile iletişime geçmiştir. PEO’nun Kıbrıs Cumhuriyeti Çalışma Bakanlığında yaptığı girişimlerde henüz net bir sonucun ortaya çıkmadığını, şu ana kadar Kıbrıslı Türkler ile ilgili olarak herhangi bir uygulama ortaya konulmamıştır. PEO’nun ilgili konuda yapacağı girişimlerin sonuçlanmasına müteakip DEV-İŞ Federasyonu gerekli açıklamayı Güneyde çalışan Kıbrıslı Türk çalışanlarımıza iletecektir.

Geçtiğimiz gün Kıbrıs Cumhuriyeti Çalışma Bakanlığından genel olarak yapılan açıklamanın Türkçe Metnini ekte sunuyoruz.

DEV-İŞ Basın Bürosu

Kıbrıs Cumhuriyeti Çalışma Bakanlığı’nın Duyurusu

Çalışma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 17 Mart 2020 tarihinden itibaren ve yeni duyuru yapılana kadar işsizlerin yeni kaydı, kendileri İş ve İşçi Bulma Kurumu’nun dairelerine şahsen gelmeksizin kayıt başvurularını fax ya da elektronik posta ile yapabilecekler.

Lefkoşa İlçesi için fax ve e-mail:

Limasol İlçesi için

Larnaka İlçesi için

Mağusa İlçesi için

Derinya Bürosu 23730465 [email protected]

Baf İlçesi için

Baf Bürosu 26821670 [email protected] Poli Hirsofu Bürosu 26821850 [email protected]

Başvuruda «ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΝΕΡΓΙΑΣ» İŞSİZLİK KAYDI İÇİN BAŞVURU başlığıyla aşağıdaki bilgiler kaydedilmelidir:

Ονοματεπώνυμο – İsim-Soyisim Αρ. Ταυτότητας ή ARC – Kimlik numarası ya da ARC Αρ. Τηλεφώνου επικοινωνίας – İletişim için telefon numarası Όνομα Τελευταίου εργοδότη – Son işverenin adı

Kayıt işlemi, İş ve İşçi Bulma Kurumu görevlisinin başvuru sahibiyle iletişime geçmesinden sonra tamamlanır.

Sosyal Sigorta Kurumu’nun bilgilendirilmesi başvuru sahibine işsizlik belgesi verilmesi şart olmaksızın İş ve İşçi Bulma Kurumu tarafından yapılacaktır.

—

Uluslararası koruma başvurusunda bulunanlar da dahil olmak üzere işsizlik kaydının yenilenmesi İş ve İşçi Bulma Kurumu’nun ve Sosyal Sigorta Kurumu’nun bürolarına işsiz kişinin şahsen gelmesi şart olmaksızın otomatik olarak yapılacaktır ve işsizlerin hiçbir hakkı etkilenmeyecektir.

AB üyesi veya Avrupa Ekonomik Alanı üyesi başka bir bir devlette iş arama niyetindeki işsizler ve yeni kayıt yapacak işsizler için bugüne kadar izlenen prosedür olduğu gibi devam edecek, yani bu kişilerin Sosyal Sigorta Kurumu ilçe bürolarına şahsen başvurmaları gerekir.

Buna ilaveten işsizliklerinin başlangıcını ya da sonlanmasını veya işsizlik ödeneğinin başka üye bir devlete aktarılmasını beyan etmek için ilgili kişiler Sosyal Sigorta Kurumu’nun ilçe bürolarına şahsen başvurmaları gerekir.

Sosyal Yardım Dairesi’nin ödenekleri ilgili kişilerin gerekli belgeleri sunmak için bürolara gelmesi şart olmaksızın yatırılacaktır. Devlet yardımı alanların ve uluslararası koruma başvurusunda bulunanların hakları etkilenmeyecektir.

DEV-İŞ BASIN BÜROSU