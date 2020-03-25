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Anastasiadis’in test sonucu negatif

25 Mart 2020
Nikos Anastasiadis

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve kendisiyle yakın temasta olan Rum Başkanlık Sarayı çalışanlarına dün yapılan covit-19 testlerinin sonucunun negatif çıktığı açıklandı.

Rum Sözcü Kiriakos Kusios, Rum Haber Ajansı’na (KİPE)  Anastasiadis ve yakın çalışma arkadaşlarının test sonuçlarının negatif çıktığını açıkladı.

Kiriakos Kusios “dün test yaptığımız herkes temiz çıktı” dedi ve test sonuçlarının dün gece geç vakitte kendilerine bildirildiğini anlattı. Rum sözcü Anastasiadis ile yakın teması olmayan diğer Başkanlık Sarayı personeli ve Saray muhafızlarına da test yapılacağını söyledi.




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