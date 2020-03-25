İklim aktivisti Greta Thunberg corona virüs karantinasında

\u0130sve\u00e7li iklim aktivisti Greta Thunberg, Corona vir\u00fcs \u015f\u00fcphesiyle kendini karantinaya ald\u0131.\r\n\r\n\r\n\r\nGreta Thunberg, sosyal medya hesab\u0131ndan yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, Avrupa seyahatinin ard\u0131ndan iki haftad\u0131r kendisini evde izole etti\u011fini s\u00f6yledi.\r\n\r\n17 ya\u015f\u0131ndaki aktivist kendisinde bo\u011faz a\u011fr\u0131s\u0131, titreme ve \u00f6ks\u00fcr\u00fck gibi belirtilerin oldu\u011funu a\u00e7\u0131klad\u0131.\r\n\r\nAvrupa yolculu\u011funda kendisiyle birlikte olan babas\u0131 Svante Thunberg'de de baz\u0131 belirtilerin g\u00f6r\u00fcld\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc s\u00f6yledi.\r\n\r\nHen\u00fcz test yapt\u0131rmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yleyen Thunberg, "Belirtiler g\u00f6z \u00f6n\u00fcne al\u0131nd\u0131\u011f\u0131nda b\u00fcy\u00fck olas\u0131l\u0131kla enfekteyim" ifadelerini kulland\u0131.\r\n\r\n