İklim aktivisti Greta Thunberg corona virüs karantinasında

İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, Corona virüs şüphesiyle kendini karantinaya aldı.

Greta Thunberg, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Avrupa seyahatinin ardından iki haftadır kendisini evde izole ettiğini söyledi.

17 yaşındaki aktivist kendisinde boğaz ağrısı, titreme ve öksürük gibi belirtilerin olduğunu açıkladı.

Avrupa yolculuğunda kendisiyle birlikte olan babası Svante Thunberg’de de bazı belirtilerin görüldüğünü söyledi.

Henüz test yaptırmadığını söyleyen Thunberg, “Belirtiler göz önüne alındığında büyük olasılıkla enfekteyim” ifadelerini kullandı.