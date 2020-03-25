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İklim aktivisti Greta Thunberg corona virüs karantinasında

25 Mart 2020
Greta Thunberg

İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, Corona virüs şüphesiyle kendini karantinaya aldı.




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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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