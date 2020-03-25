Sosyal Sigortalar Dairesinde Online Ödeme Dönemi Başladı

Sosyal Sigortalar Dairesinde prim ödeme işlemlerinin online olarak internet üzerinden gerçekleştirilmesine olanak sağlayan yeni bir uygulama başlatıldı.

Açıklama şöyle:

Ülkemizde yaşanan corona virüs vakalarının yayılmasının engellenmesi ve halkımızın sağlığını korumak adına Dairemiz tarafından sigortalılarımızın hizmetine sunulan online başvuru uygulamasına ilaveten, Dairemiz tarafından prim ödeme işlemlerinin online olarak internet üzerinden gerçekleştirilmesine olanak sağlayan yeni bir uygulama başlatılmıştır.

Online prim ödemesi yapmak isteyen sigortalılarımız, işçi ve işveren primlerini, kendileri veya muhasipleri aracılığıyla Sosyal Sigortalar Dairesi’nin ssd.gov.ct.tr adresli web sitesinden gerçekleştirebileceklerdir.

Kamuoyunun bilgisine önemle duyurulur.