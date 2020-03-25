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Sosyal Sigortalar Dairesinde Online Ödeme Dönemi Başladı

25 Mart 2020

Sosyal Sigortalar Dairesinde prim ödeme işlemlerinin online olarak internet üzerinden gerçekleştirilmesine olanak sağlayan yeni bir uygulama başlatıldı.

Açıklama şöyle:

Ülkemizde yaşanan corona virüs vakalarının yayılmasının engellenmesi ve halkımızın sağlığını korumak adına Dairemiz tarafından sigortalılarımızın hizmetine sunulan online başvuru uygulamasına ilaveten, Dairemiz tarafından prim ödeme işlemlerinin online olarak internet üzerinden gerçekleştirilmesine olanak sağlayan yeni bir uygulama başlatılmıştır.

Online prim ödemesi yapmak isteyen sigortalılarımız, işçi ve işveren primlerini, kendileri veya muhasipleri aracılığıyla Sosyal Sigortalar Dairesi’nin ssd.gov.ct.tr adresli web sitesinden gerçekleştirebileceklerdir.
Kamuoyunun bilgisine önemle duyurulur.




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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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