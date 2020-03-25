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Arhun: Maliyeye 1 milyon 600 bin TL EXTRA ödeniyor

25 Mart 2020
Tekin Arhun
Tekin Arhun

Capitalbank Yönetim Kurulu Başkanı Tekin Arhun corona virüsün yaratmış olduğu ekonomik krizden dolayı Capitalbank’ın normal ödenen prim, vergilerden tamamen ayrı 1 milyon 600  bin TL’nin Mart ayı sonu itibari ile maliyeye aktarılacağını belirtti.

Tekin Arhun, ayrıca kriz dolayısı ile KKTC Bankacılık sektörünün toplam 30 milyon TL’yi ay sonu itibariyle maliyeye aktaracağını söyledi..

Tekin Arhun’un paylaşımı şöyle:

“Bilmemiz gerek. Sağlıkla, mutlu günler dilerim. Koronavirüsün yaratmış olduğu ekonomik krizden dolayı CAPİTALBANK; Maliye’ye aktarılmak üzere normal ödenen prim, vergilerden tamamen ayrı (EXTRA) 1.600.000 (Bir Milyon Altı Yüz Bin) TL mart sonu itibarı ile ödeyiyor. KKTC Bankacılık sektörü toplam 30.000.000 (Otuz Milyon TL) kriz dolayısı mart sonu EXTRA ödeme yapıyor”

 




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