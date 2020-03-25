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#Evdekal konserleri devam ediyor
Corona virüsü salgını nedeniyle evlere kapanan sanatçılar KibrisOnAir‘da dinleyicilerle buluşmaya devam ediyor…
KibrisOnAir #edekal konserleri kapsamında ülkemizin sevilen sanatçıları Arda Gündüz, Osman Tuğsal, Cevdet Aktepe, Kadir Carlos evlerinden konser verdi.
OnAir Network Kurucu Üst Yöneticisi Engin Bulut, “#edekal konserlerimiz artarak devam edecek. Birçok isimi sosyal networkümüz aracılığı ile sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz” dedi. Bulut, “ülkemizin sevilen isimlerinden biri olan Eliz Fellahoğlu bu akşam takipcilerimize ve sevenlerine mini bir konser vereceğini ve konserin saat 21.00’de başlayacağını söyledi.
OnAir Network Evde Kal konserler serisinde ise yarın ülkemizin sevilen isimlerinden Serdar Kavaz’ın vereceği konser ile devam edilecek. Konserler saat 21.00’de KibrisOnAir‘da dinleyicilerle buluşmaya devam edecek.