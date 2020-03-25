Evdekal konserleri devam ediyor

OnAir Network Kurucu Üst Yöneticisi Engin Bulut, “#edekal konserlerimiz artarak devam edecek. Birçok isimi sosyal networkümüz aracılığı ile sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz” dedi. Bulut, “ülkemizin sevilen isimlerinden biri olan Eliz Fellahoğlu bu akşam takipcilerimize ve sevenlerine mini bir konser vereceğini ve konserin saat 21.00’de başlayacağını söyledi.