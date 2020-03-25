Prens Charles’a corona virüs bulaştı

Dünya genelinde yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınında can kaybı 19 bini geçti. İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in oğlu 71 yaşındaki Galler Prensi Charles’ın corona virüse yakalandığı duyuruldu.

İspanya’da son 24 saatte corona virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 738 artarak 3 bin 434’e yükseldi. İran ülkedeki ölü sayısının 2 bin 77’ye yükseldiğini duyurdu. Vaka sayısı ise 420 binin üzerine çıktı. Almanya son 24 saatte ülkede 4 bin 191 yeni vaka tespit edildiğini, ölü sayısının ise 149’a çıktığını duyurdu. Rusya’da vaka sayısı 658’ye yükseldi.

Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği “Worldometer” internet sitesi, dünya genelinde Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısını 19 bin 101 olarak güncelledi.

PRENS CHARLES CORONA VİRÜSE YAKALANDI

Corona virüs son olarak İngiliz kraliyet ailesine sıçradı.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in 71 yaşındaki oğlu Prens Charles’ın corona virüse yakalandığı duyuruldu.

Kraliyette taht sırasında birinci olan Galler Prensi Charles’ın eşi Cornwall Düşesi Camilla’nın testinin negatif çıktığı belirtildi.

TAHRAN’DA GİRİŞ ÇIKIŞLAR YASAKLANDI

Corona virüs tedbirleri kapsamında İran’ın başketinde, eyalet dışına çıkışlar yasaklandı.

Yapılan açıklamada, ”Tahran’da akaryakıt tankerleri ile güvenlik güçleri ve sağlık personeline ait araçlar haricindeki tüm araçların eyalet dışına çıkışları yasaklandı” ifadeleri yer aldı.

SUUDİ ARABİSTAN

Suudi Arabistan’da ise corona virüs önlemleri kapsamında başta başkenti Riyad olmak üzere Mekke ve Medine’yi kapattı.

İSPANYA’DA 24 SAATTE 738 ÖLÜ

Virüsten en çok etkilenen İspanya’da corona virüse bağlı ölümler artmaya devam ediyor.

İspanya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada hayatlarını kaybedenlerin sayısı düne göre 738 artışla 3 bin 434’e çıktığı belirtildi.

İRAN’DA ÖLÜ SAYISI 2 BİNİ GEÇTİ

İran Sağlık Bakanlığı ülkede son 24 saatte 143 kişinin corona virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu. Ülkede ölü sayısı 2 bin 77’ye yükseldi.

Ülkede toplan corona virüs vaka sayısı da 27 binin üzerine çıktı.

ALMANYA’DA VAKA VE ÖLÜ SAYISI ARTIYOR

Almanya’da corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 36 artarak 149’a yükseldi.

Ülkede son 24 saatte 4 bin 191 vaka tespit edildi böylece toplam vaka sayısı da 31 bin 554 oldu.

SALGIN İSRAİL’DE YAYILIYOR

İsrail’de yeni tip Corona virüs (Covid-19) vaka sayısı 2 bini aşarken, ölenlerin sayısı 5’e yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Covid-19 teşhisi konulan ve kimliği belirtilmeyen bir hastanın hayatını kaybettiği ifade edildi.

Yerel basında söz konusu kişinin 85 yaşında bir erkek hasta olduğu ve Covid-19 teşhisiyle dün hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.

İsrail’de böylece Covid-19 kaynaklı ölümlerin sayısı 5’e yükseldi. İlk ölümün 20 Mart’ta kaydedildiği İsrail’de, bu sabah da 76 yaşında bir erkek hasta Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetmişti.

AFRİKA’DA COVİD-19 VAKALARI 2 BİN 500’E YAKLAŞTI

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’nin (Africa CDC), Twitter hesabından yapılan açıklamada, virüsün şimdiye kadar 43 ülkeye yayıldığı ve 14 ülkede ölüme yol açtığı kaydedildi.

Açıklamada, vaka sayısının kıta genelinde 2 bin 412’ye, ölü sayısının da 64’e çıktığı belirtildi.

14 ülkede 203 kişinin ise iyileştiği aktarılan açıklamada, en fazla vakanın Güney Afrika’da görüldüğü vurgulandı.

Öte yandan Güney Afrika’da son 24 saatte vaka sayısı 165 artarak 709’a ulaştı.

Bu ülkenin ardından virüsün en fazla görüldüğü yerler Mısır, Cezayir, Fas, Senegal, Burkina Faso ve Tunus olarak sıralandı.

RUSYA’DA VAKA SAYISI ARTIYOR

Rusya’da yeni tip corona virüsü salgınına yakalananların sayısı 658’e yükseldi.

Verilere göre, Covid-19 yüzünden en fazla can kaybı 6 bin 820 kişiyle İtalya oldu.

İtalya’nın ardından ikinci en fazla ölüm, salgının ortaya çıktığı ve 3 bin 281 kişinin yaşamını yitirdiği Çin ana karasında görüldü.

En fazla ölümün kayda geçtiği üçüncü ülke İspanya’da da 2 bin 991 kişi hayatını kaybetti.

Covid-19 salgınından en fazla ölümün gerçekleştiği dördüncü ülke İran’da da 1934 kişi yaşamını yitirdi.

Salgın nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı beşinci ülke Fransa’da ise 1100 kişi öldü.