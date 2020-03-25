Yurt dışında kalan öğrencilere maddi destek

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi, yurt dışında yükseköğrenim gören ve KKTC’ye dönemeyen öğrencilerden, maddi destek için pandemi başvurusu kabul edecek.

Daireden yapılan açıklamada, “Ülkemizde de baş gösteren ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen yeni tip Corona virüs ( COVİT 19) salgını nedeniyle öğrenim gördükleri ülkelerde kalarak KKTC’ye dönüş yapmamış yükseköğrenim öğrencilerimize maddi destek amacıyla 26.3.2020 tarihinden itibaren http://yobis.mebnet.net adresinden pandemi başvurusu kabul edilecektir” denildi.

Bu süreçte öğrencilerin ihtiyaç fazlası veya ihtiyaç alanı kapsamında olmasına bakılmaksızın, akademik veya ekonomik herhangi bir kriter aranmayacağı belirtilen açıklamada, öğrencilerin http://yobis.mebnet.net internet adresine girerek “Pandemi Dönemi” başlığı altında verilen kısımda yer alan bilgileri tamamlayarak istenilen evrakları yüklemeleri ve pandemi başvurusu yapmaları gerektiği kaydedildi.

Yüklenmesi gereken evraklar şöyle:

“KKTC dışında herhangi bir ülkede yükseköğrenim gören, KKTC vatandaşı, ailesinin KKTC’de ikamet etmesi (Anne ve babasından birinin ikameti yeterli), halen yükseköğrenim gördüğü ülkede bulunmak şartıyla öğrencilerimizin, Öğrenci belgelerini, KKTC kimlik fotolarını (ön ve arka), Kendilerine ait bir IBAN numarasını ( KKTC şubesinden açılmış bir hesap olma koşulu ile), http://yobis.mebnet.net internet adresine kaydetmeleri gerekmektedir.”