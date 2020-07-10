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Güney’de aşırı sıcak hava için sarı alarm

10 Temmuz 2020
sarı alarm

Rum Meteoroloji Dairesi Cumartesi günü için aşırı sıcak hava nedeniyle sarı alarm verdi.

Güney Kıbrıs Meteoroloji Dairesi, bölgeyi etkileyen sıcak hava kütlesinin etkisiyle yarın hava sıcaklığının iç kesimlerde 41 C’ye kadar yükseleceğini belirtti.

Sarı alarm, yarın 11:00-17:00 saatleri arasında yürürlükte olacak. Rum yetkililer, sarı alarm verilen saatlerde özellikle hasta, yaşlı ve çocukların dışarı çıkmamaları konusunda uyarıda bulundu.

Hava Pazartesi, Salı ve Çarşamba genel olarak iyi olacak. Sıcaklıklar, ortalamanın üzerinde seyredecek.


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