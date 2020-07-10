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Güney Kıbrıs’ta 3 yeni vaka

10 Temmuz 2020
güney kıbrıs vaka sayısı

Güney Kıbrıs son 24 saatte yapılan 1247 testle 3 yeni Covid-19 vakası daha tespit edildi. Toplam vaka sayısı 1013’e yükseldi.

Yeni vakalardan birinin seyahat geçmişine sahip biri, diğerlerininse halihazırda teyit edilmiş vakaların temaslılarının takibinden tespit edildiği belirtildi.

Biri futbolcu

Yeni vakalardan birinin Kıbrıs’ın güneyine 7 Temmuz’da Sırbistan’dan geldiği ve APOEL futbolcusu olduğu açıklandı. Futbolcunun test sonucunun pozitif çıkmasının ardından APOEL kulübü sporcularına da test yapılacağı açıklandı.


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