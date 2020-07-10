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Bilinmeyen zatürre nedir?

10 Temmuz 2020
bilinmeyen zatürre

Corona virus salgınıyla mücadele Kazakistan’ın başı bu kez de bilinmeyen zatürre ile dertte. Ülkede 29 Haziran-5 Temmuz tarihleri arasında 32 bin ‘bilinmeyen zatürre’ vakası açıklanırken, 451 kişi hayatını kaybetti.


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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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