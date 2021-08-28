Güney’de 10 aylık kızına işkence yapan baba tutuklandı

Lefkoşa’nın Rum kesiminde 10 aylık öz çocuğuna işkence yapmakla suçlanan baba tutuklandı.

Fileleftheros’un haberine göre, ihbar üzerine yakalanan 32 yaşındaki baba hakkında 9 gün tutuklama emri alınırken, vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar bulunan 10 aylık bebek Makarios Hastanesi’nde müşahede altına alındı.

Gazete, bu yıl eşler arası veya çocuklara yönelik tecavüz, tecavüz girişimi, darp veya işkence ile ilgili 450 aile içi şiddet şikayeti yapıldığı bilgisini ekledi.