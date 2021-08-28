KKTF DAÜ CUP Plaj Tenisi turnuvası başladı

KKTF DAÜ Cup Plaj Tenisi Turnuvası, 28 Ağustos 2021 Cumartesi günü, saat 10:00’da, DAÜ Deniz Tesisleri’nde (Beach Club) başladı.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Spor İşleri Müdürlüğü ile Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) iş birliğinde gerçekleştirilen KKTF DAÜ Cup Plaj Tenisi Turnuvası, 28 Ağustos 2021 Cumartesi günü, saat 10:00’da, DAÜ Deniz Tesisleri’nde (Beach Club) başladı. Turnuvanın açılışına DAÜ Sosyal ve Kültürel İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Deniz İşçioğlu, DAÜ Spor İşleri Müdürü Cemal Konnolu ve DAÜ Spor İşleri Müdürlüğü antrenörleri de katıldı.

Final Karşılaşmaları Pazar Günü Oynanacak

Sporcular; Lisanslı Çift Kadınlar, Lisanslı Çift Erkekler, Lisanslı Çift Karışık, Lisanssız Çift Kadınlar, Lisanssız Çift Erkekler ve Lisanssız Çift Karışık kategorilerinde mücadele etti. KKTF DAÜ Cup Plaj Tenisi Turnuvası, 29 Ağustos 2021 Pazar günü oynanacak final karşılaşmalarının ardından ödül töreninin gerçekleşmesiyle sona erecek. Ödül töreninde, kategorilerde ilk dört sırada yer alan takımlara kupa ve para ödülleri takdim edilecek.