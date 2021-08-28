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ABD’de silahlı saldırı: 7 yaşında bir çocuk öldü

28 Ağustos 2021
ABD'de silahlı saldırı





ABD’de yine silahlı saldırı… Bir lise futbol maçı sırasında yaşanan olayda 7 yaşındaki bir kız çocuğu hayatını kaybetti, iki çocuk da yaralandı.

ABD’de meydana gelen silahlı saldırı olayında 7 yaşındaki bir kız çocuğu hayatını kaybetti, iki çocuk da yaralandı

ABD’de Pennsylvania eyaletinde, silahlı kişiler bir lise futbol maçının bitimiyle birlikte stadyum çevresindeki kalabalığa araçtan ateş açtı.



Açılan ateşte 3 çocuk yaralanırken, boynundan vurulan çocuklardan biri kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Adı açıklanmayan kurbanın 7 yaşında bir kız çocuğu olduğu duyuruldu.

Saldırının nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.





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28 Ağustos 2021


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