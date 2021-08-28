ABD’de silahlı saldırı: 7 yaşında bir çocuk öldü

ABD’de meydana gelen silahlı saldırı olayında 7 yaşındaki bir kız çocuğu hayatını kaybetti, iki çocuk da yaralandı

ABD’de Pennsylvania eyaletinde, silahlı kişiler bir lise futbol maçının bitimiyle birlikte stadyum çevresindeki kalabalığa araçtan ateş açtı.

Açılan ateşte 3 çocuk yaralanırken, boynundan vurulan çocuklardan biri kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Adı açıklanmayan kurbanın 7 yaşında bir kız çocuğu olduğu duyuruldu.

Saldırının nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.