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Güney Kıbrıs’ta bin 986 covid-19 pozitif vaka

1 Mart 2022
güney kıbrıs'ta covid-19





Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 102 bin 159 test sonucunda bin 986 covid-19 pozitif vaka tespit edilirken bir kişi hayatını kaybetti.

Rum Sağlık Bakanlığı Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 102 bin 159 test sonucunda bin 986 covid-19 pozitif vaka tespit edildiğini ve 82 yaşındaki bir erkek hastanın hayatını kaybettiğini açıkladı.




 



Güney’de virüs kaynaklı can kaybı 857’ye yükselirken 146 hastanın tedavilerine yoğun bakımda devam ediliyor.

 



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1 Mart 2022


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