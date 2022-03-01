Güney Kıbrıs’ta bin 986 covid-19 pozitif vaka

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 102 bin 159 test sonucunda bin 986 covid-19 pozitif vaka tespit edilirken bir kişi hayatını kaybetti.

Rum Sağlık Bakanlığı Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 102 bin 159 test sonucunda bin 986 covid-19 pozitif vaka tespit edildiğini ve 82 yaşındaki bir erkek hastanın hayatını kaybettiğini açıkladı.

Güney’de virüs kaynaklı can kaybı 857’ye yükselirken 146 hastanın tedavilerine yoğun bakımda devam ediliyor.