EÖP Sucuoğlu’ndan köklü tedbir isteyecek

Ekonomik Örgütler Platformu – EÖP elektrik zammı ile yazılı açıklama yaptı.

EÖP yazılı açıklamasında “Günübirlik, idare-i maslahatçı kararların bizi getirdiği aşama işte budur: KKTC EKONOMİSİ TAM OLARAK ÇÖKMEK ÜZEREDİR. Özel sektör temelli ve pazarda karşılık bulacak mal veya hizmet üretimine dayalı yeniden yapılanma kaçınılmazdır. Yaşadığımız yıkımı palyatif tedbirlerle aşmak mümkün değildir.” ifadelerini kullanıldı.

ELEKTRİK ZAMMI İLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI

Yeni hükümetin güven oyu bile almadan elektrik fiyatlarına yaptığı zam, hane halkının geçiminden mal ve hizmet üretimine kadar yaşamın her alanına yeni ve katlanılamaz zorluklar getirecektir. Bu zammın etkisinin, Covid-19 salgını ve döviz kurlarının yükselişinden daha yıkıcı olacağı aşikardır.

Yeni elektrik fiyatları ile fabrikaları çalıştırmanın, otelleri açık tutmanın, ticaret yapmanın ve inşaatta elektrik kullanmanın mümkün olmayacağı ortadadır. Bu elektrik fiyatları ile mal ve hizmet üretimi yapmak mümkün olmadığı gibi gıda ürünlerini depolamak ve uygun koşullarla tüketicinin hizmetine sunmak da zorlaşacak ve bütün bunlar piyasaya korkunç bir pahalılık olarak yansıyacak, insanlarımızın evlerini geçindirmesi imkansız hale gelecektir. Elektrik fiyatlarında yaşanan bu beklenmeyen artış, özel sektör işletmelerinin kapanmasına neden olacağı gibi kamu gelirlerini de etkileyecek ve ciddi oranda düşürecektir.

KKTC ekonomisinin elektrik fiyatlarına getirilen bu büyük artışın üstesinden gelemeyeceği açıktır. Bu artış bir zorunluluk haline gelmişse, KKTC ekonomisi bir çöküşün eşiğinde demektir ve kamu maliyesi başta olmak üzere ekonomik hayatı etkileyen bütün unsurların yeniden değerlendirilerek yeni bir ekonomik denge oluşturulması için köklü tedbirler alınması gerekecektir.

Günübirlik, idare-i maslahatçı kararların bizi getirdiği aşama işte budur: KKTC EKONOMİSİ TAM OLARAK ÇÖKMEK ÜZEREDİR. Özel sektör temelli ve pazarda karşılık bulacak mal veya hizmet üretimine dayalı yeniden yapılanma kaçınılmazdır. Yaşadığımız yıkımı palyatif tedbirlerle aşmak mümkün değildir.

Ekonomik Örgütler Platformu, yarın Başbakan Sayın Faiz Sucuoğlu ile yapılacak görüşmede bu görüşleri ifade ederek etkili bir yeniden yapılanmaya olan ihtiyacı dile getirecek ve köklü tedbirler talep edecektir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur

Kıbrıs Türk Ticaret Odası

Kıbrıs Türk Sanayi Odası

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