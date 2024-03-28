Güney Kıbrıs 2024 Dünya Mutluluk Endeksi’nde 50’nci sırada - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Perşembe, Mart 28, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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Güney Kıbrıs 2024 Dünya Mutluluk Endeksi’nde 50’nci sırada

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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Güney Kıbrıs 2024 Dünya Mutluluk Endeksi’nde 50’nci sırada

Güney Kıbrıs’ın, 2024 Dünya Mutluluk Endeksi’nde 50’nci sırada bulunduğu bildirildi.

Politis gazetesi, Gallup, Oxford Refah Araştırma Merkezi ve BM Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı tarafından hazırlanan raporda, 140’tan fazla ülkedeki insanlardan alınan anket verilerini değerlendirerek hazırladığı mutluluk endeksinde, Güney Kıbrıs’ın 6 bin 68 puanla 50’nci sırada yer aldığını yazdı.


Haberde, Güney Kıbrıs’ın geçen yıl 46’ncı sırada olduğu ve bu yıl, daha alt sıralara yerleştiğine işaret edildi.

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Tags:kıbrısmutluluk
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