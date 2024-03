Dünyanın en büyük yılanı keşfedildikten birkaç hafta sonra ölü bulundu

Yaklaşık 8 metre boyundaki anakonda Ana Julia National Geographic’in Disney+ serisi Pole to Pole with Will Smith’in çekimleri sırasında keşfedilmişti…

Dünyanın en büyük yılanı keşfedildikten sadece birkaç hafta sonra Brezilya Amazon Yağmur Ormanları’nda ölü bulundu.

Bilim insanlarından oluşan bir ekip, National Geographic’in Disney+ dizisi Pole to Pole with Will Smith’in çekimleri sırasında daha önce belgelenmemiş dev anakonda türünü Amazon’da keşfetmişti.