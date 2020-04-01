Gümrük çalışanları işbaşı yaptı

Güç-Sen Başkanı Derviş Dağman, şunları kaydetti: “Biz ‘evde kalın, sağlıklı kalın’ diye üyelerimize bir çağrı yaptık. Üyelerimizin yüzde yüzü de dün yaptığımız bu çağrıya uydu ve bu sabah iş başı yapmadı. Ancak birçok kişi bu eylemimizi, maaşlardan yapılacak olan kesinti ile ilgili olduğunu sandı. Kesinti ile hiç alakası yok. Her şeyin başı sağlıktır ve gümrük çalışanları risk gurubundaki en ön saflarda yer almaktadır. Bizim talebimiz çalışma koşullarımızın daha sağlıklı hale getirilmesi yönündeydi. Sağlıklı ortam yaratılmadı, biz de iş bıraktım. Ancak Maliye Bakanı bize sağlıklı çalışma ortamının yaratılacağı sözünü verdi ve akabinde gümrük çalışanlarına maske, eldiven ve tulum verildi. Düzenli olarak limanda dezenfekte çalışması yapılacağı kararlaştırıldı. Bugünden başlayarak toplumu ne gıdasız ne ilaçsız ne de temizlik malzemesiz bırakmayacağız. Talebimiz karşılık bulgu çalışanlar öğle saatlerinde görevinin başına gitti.”

Gümrük çalışanlarının bu sabah yaptığı iş bırakma eyleminin “kesintili maaş alacakları” gerekçesiyle olmadığını da kaydeden Dağman, “Biz sadece sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının sağlanmasını istedik. Bu talebimiz yerine getirilmediğinden gümrük çalışanları sendikamızın çağrınsa uydu ve yüzde yüzü bu sabah iş bıraktık. Talebimizin öğle saatlerinde yerine getirilmesi ile gümrük çalışanları görevinin başına gitti” dedi.

Dağman, 11 gün önce İngiltere üzerinden İspanya’ya uğrayarak bu sabah 07.00 sıralarında Mağusa Limanı’na gelen bir diğer geminin ise 3 gün sonra yani 14 günlük karantina süreci dolduktan sonra tahliye edileceğini kaydetti.

Güç-Sen Başkanı Derviş Dağman, Havadis’e yaptığı açıklamada, Mersin’den Mağusa Limanı’na bu sabah gelen Toros isimli yük ve yolcu gemisinin tahliyesinin şu sıralar yapıldığını kaydetti.

“14 günü dolmayan gemi boşaltılmayacak”

Güç-Sen Başkanı Derviş Dağman, limana gelen hiçbir geminin 14 günlük karantina süreci dolmadan boşaltılmayacağını da ifade etti. Bu bağlamda, İngiltere üzerinden İspanya’ya uğrayan bir geminin bu sabah 07.00 sıralarında Mağusa Limanı’na geldiğini ancak 14 günlük karantina süreci dolmaması nedeni ile tüm baskılara rağmen bu gemiyle ilgili işlem yapılmadığını kaydetti.

Dağman, “Söz konusu gemi KKTC’ye 11 günde geldi. Dolayısıyla henüz 14 günlük karantina sürecinin dolmasına 3 gün var. Bu geminin boşaltılması için patronlardan bize baskı yapıldı. Ancak tüm baskılara rağmen gemiyle ilgili işlem yapılmadı” dedi.