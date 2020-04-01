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Özmerter: 90 günlük süre, gücü olanların ödeme yapmaması için değil

1 Nisan 2020

İktisatbank Yönetim Kurulu Başkanı Mete Özmerter, Havadis Web TV’de yayınlanan ‘Kovid-19 Özel Yayını’na katıldı. Özmerter, çekler için verilen 90 günlük sürenin, ödeme gücü olanlar tarafından istismar edilmemesi gerektiğini söyledi

Çek ödemeleri 90 gün uzatılmıştı

Hükümetin açıkladığı ilk ekonomik paket içinde yer alan maddeye göre, çek-takas işlemleri 15 gün süreyle durdurulmuş, çek sahiplerinin çek yasağına girmesi engellenmişti.

15 günlük sürenin dolmasıyla, çeklerin takasa gitmesi, piyasayı huzursuz etmiş, hükümet kanadından yapılan farklı açıklamalar da Kafları karıştırmıştı.

Bakanlar Kurulu, dün açıkladığı yeni kararında ise çek-takas işlemlerinin 90 gün süreyle durdurulduğunu açıkladı.

Özmerter: Gücü olanın ödememesi için bir imkân değil

İktisatbank Yönetim Kurulu Başkanı Mete Özmerter, Havadis Web TV’de katıldığı, ‘Kovid-19 Özel Yayını’nda konuyla ilgili açıklamalarda bulunarak, çek-takas konusunda bankaların sadece aracı konumunda olduğunu söyledi.

Sürenin 90 gün uzatılması hakkında, “Çeki kesen için menfaat, alacaklı için dezavantaj” ifadelerini kullanan Özmerter, kestiği çeki ödeme imkânı olanların, ödeme yapmasının, bu kişilere itibar kazandıracağını söyledi.

Özmerter, “Bu süre, kestiği çeki ödeme gücü olanın, ödeme yapmaması için bir imkân değil. Bu sürenin, ödeme imkânı olmayanların, kendi ayakları üzerine duracak noktaya gelmesi için kullanılacak bir süre olduğunu bilmek, yanlış anlamaları ortadan kaldıracaktır” dedi.

“Ödeme gücü olanlar ödemezse ekstra sıkıntı oluşur”

Verilen sürenin, çek sahiplerinin, kendi inisiyatifi ve iş ahlakı çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini belirten Özmerter, bunun, alacaklıların mağdur olmaması açısından, asgari seviyede fayda sağlayacağını ifade etti.

Özmerter, “Bu çok kabaca bir çözüm. Ama kişi bazında doğru uygulanırsa, mağduriyetler asgari seviyeye düşebilir. Kişiler, tamamen bu süreye sığınıp, çekleri ödeme imkânı olanlarda ödemezse, piyasada ekstra bir sıkıntı oluşur” dedi.



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