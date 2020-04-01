YENİ YAŞAM ŞEKİLLERİ

Dünya şimdiden hızla değişmeye başladı.Kimse artık eski dünya düzeninde yaşamayı kolay kolay başaramayacak.

Öncelikle sağlık konusu, dünyanın temel sorunu olmada birinci sırayı aldı.

Birçok devletlerin sağlık alanında yaptıkları yatırımlar sınıfta kaldı.

Özellikle solunum cihazlarındaki ve sağlık elemanlarındaki yetersizlik, korona sonrası çok tartışılacak.

Gelişmekte olan ülkelerde silahlanmaya harcanan kaynakların sağlık ve eğitime ayrılan kaynaklardan aşırı fazla olması, artık kolay kolay kabul edilemeyecektir.

Amerika gibi kapitalizmin merkezi olan bir ülkede, Newyork’ta karşılaşılan Korona salgını, zenginliğin yanısıra, fakirliğin ve perişanlığın, çaresizliğin de bir yansımasıdır.

İnsan’ın ön planda tutulmaması, insana gereken değerin verilmemesi ve sadece para ve siyasal egemenliği

güçlendirme politikalarının ön planda olması, Korona sonrası günlerde çok tartışılacaktır.

Korona, birçok değerin yeniden tartışılmasını tetikleyecektir.

Evde çalışma ve internet ortamında işleri düzenleme, birçok küçük işletmenin iflasına yol açacaktır.

Demokrasinin olmazsa olmazı olan yazılı basın da , ne yazık ki, bu korona günlerinde büyük darbe yemektedir.

Sokağa çıkamayan insanlar artık, yazılı basından uzak durmakla karşı karşıyadır.

Ancak, yazılı basın, farklı görüşlerin yayılma araçlarıdırlar.

Bu basın, artık, internet ortamında gelişecek şekilde uyum sağlamaya gidecektir.

Çağımızın iletişim çağı olduğu, korona salgınıyla birlikte yeniden ön plana geçmektedir.

Bundan sonraki hayatımızda esas öncü rolü, iletişim araçları ve özellikle internet ortamı belirleyecektir.

Çalışma ortamlarının kalabalık bürolardan, evlere kayması, bireylerden önemli bir bölümünü işsizlik yoluyla etkileyecektir.

Ancak, bu yeni yaşam biçimi, çalışan insanlara, daha fazla zaman ve daha esnek bir çalışma koşulu yaratacak ve insanlar bireysel özgürlük alanında yeni kazanımlar elde edeceklerdir.

Tüm bu değişiklikler, hareketsiz kalan kitleleri, yeniden düşünmeye ve hareketlenmeye zorlayacak etkiler doğuracaktır.

Kapitalizmin önemli merkezlerinde hızla artan Korona Virüs ölümleri, bu merkezleri yeniden tartışılır ve sorgulanır hale getirecektir.

İnsanlık, korona felaketiyle, sınırlar içerisinde kalmanın , doğal felaketler ve salgınlardan korunmaya yetmeyeceğini yeniden öğrenme sürecindedir.

Doğayı korumak, doğal yaşam ve insanın ön plana alınacağı, yeni bir dünya ; özlem olmaktan çıkıp, en temel

gündem olarak, korona sonrasında tüm dünyayı etkileyecektir.

Yeni yaşam şekillerini talep edecek kitleler, dünyadaki mevcut paylaşım sistemini sorgularken, bu sistemin alternatiflerini örgütleme mücadelesi hızlı bir şekilde ana akım olacaktır.

İnsanlık, korona virüsü öncesi ve korona virüsü sonrası diye iki farklı dönemi yaşamak ve bu alanlarda köklü değişiklikler yaratmak için, hareketlenmek zorunda kalacaktır.