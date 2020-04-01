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Vergide indirim oranı yüzde 15 oldu

1 Nisan 2020
Olgun amcaoğlu

Maliye Bakanı Amcaoğlu, bu zor sürecin birlikte çalışarak ve karşılıklı güvenle aşılacağını söyledi. Maliye Bakanlığı, 31 Mart – 30 Haziran 2020 tarihleri arasında yapılacak vergi ödemelerine, daha önce uygulamaya konan yüzde 5’lik indirime ek olarak yüzde 10 daha indirim yapıldığını duyurdu, ilgili dönemdeki vergi yatırımlarına toplam yüzde 15 indirim uygulanacağını hatırlattı.

Bakanlık’tan yapılan açıklamada, 2018 yılında yürürlüğe giren E- Vergi Otomasyon Sistemi uyarınca vergi yatırımlarının, her türlü beyan ve ödemelerin Gelir ve Vergi Dairesi internet sitesi üzerinden online olarak yapılabileceği bir kez daha vurgulandı.

Öte yandan, emeklilerin yoklama belgesi ibrazına da ikinci bir duyuruya kadar gerek olmadığı açıklandı.

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, tüm Dünya’da olduğu gibi, ülkemizde de çok zor günlerden geçildiğini hatırlatırken, gerek hükümet gerekse bakanlık olarak, vatandaşlar için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını söyledi.

Bakan Amcaoğlu, hükümet olarak, özellikle sosyal medyada karşılaştıkları bir çok eleştiride ciddi anlamda haksız ifadeler bulunduğunu, bunun kendilerini üzdüğünü ancak çalışma şevkini asla kırmadığını ekledi.

Amcaoğlu, bu zor sürecin birlikte çalışarak ve karşılıklı güvenle aşılacağına olan inancının da tam olduğunu belirtti.



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