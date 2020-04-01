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Sertoğlu: Nisan sonu ligler başlar

1 Nisan 2020
Hasan Sertoğlu

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu az önce BRT’de yayınlanan Spor Gündemi programında yaptığı telefon bağlantısında önemli açıklamalar yaptı.

Sertoğlu, hükümetin yaptığı “10 Nisan’dan sonra gerekli takvimlendirmenizi yapın” duyurusundan sonra kendilerinin de buna göre bir çalışma yaptığı ve 10 Nisan’dan sonra hayat normale dönmesi durumunda Nisan’ın son haftasında futbol liglerine kaldığı yerden başlayacaklarını söyledi.

Sertoğlu, Nisan’ın son haftasında başlayacak olan futbol liglerinde hafta içi ve hafta sonu maçlar oynatılacağını ve gece maçlarının sayısının da artacağını ifade etti. Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu, bir dolu bir boş olacak şekilde takımların geri kalan maçlarını oynayıp sezonun kesinlikle tamamlanacağını açıkladı. Bir takım hem hafta arası hem hafta sonu maçı oynadıktan sonraki hafta sadece hafta sonu maç oynayacağını açıklayan Hasan Sertoğlu, 10 Nisan’da hayat normale dönmez ve bu süreç uzarsa yeni bir takvimlendirme yapacaklarını ve Eylül ayında da olsa liglerin tamamlanacağını belirtti.

BRT’deki Spor Gündemi programda Hasan Topaloğlu ve Çelen Oben’in sorularının yanıtlayan Hasan Sertoğlu gelecek sezonda ise yabancı kontenjanının kalkacağını ifade etti. Futbolcuların sözleşmesinin de geri gelmesi için en baştan düşüncesinin olduğunu hatırlatan Sertoğlu tüm bu kararları kulüplerle birlikte alacağını belirtti.



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