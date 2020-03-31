Gülgün Vaiz: İsimsiz kahramanlar tarih yazacak

VAİZ: İSİMSİZ KAHRAMANLAR TARİH YAZACAK
Kardiyoloji Klinik Şefi Dr. Gülgün Vaiz, sosyal medya hesabindan yaptığı açıklamada, tüm bolgelerden doktorların, yarin itibarıyle evlerinden ayrılarak, Kovid-19 salgini ile mücadele için Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine geleceğini duyurdu.
Karantina hastanesi olarak belirlenen Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne gelecek olan sağlık çalışanlarının, yine devletin belirledigi otel ve yurtlarda kalacagi açıklanmıştı.
Vaiz, ‘Isimsiz kahramanlar’ olarak adlandırdığı sağlık çalışanlarının, salginla mucadele için yarin itibarıyla göreve başlayacağını soyledi.
Vaiz’in açıklaması soyle;
Yarın, 1 Nisan itibarıyla Infeksiyon ve Göğüs, Anestezi Doktoru, Hemşire ve diğer Paramedikal arkadaşların yanında, tüm bolgelerden, Lefkoşa, Mağusa, Girne’den,
Cengiz Topel’den, Dahiliye, Nöroloji, Göğüs, Cerrahı, Göz, Kulak Burun Boğaz, Ortopedi, Kardiyoloji, Kalp Damar Cerrahi, Kadın Doğum, Beyin Cerrahi, Plastik Cerrahi, Cildiye, Fizik Tedavi uzmanlarımız, Covid-19’la mücadele etmek için cepheye gidiyorlar.