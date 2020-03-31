Gülgün Vaiz: İsimsiz kahramanlar tarih yazacak

Kardiyoloji Klinik Şefi Dr. Gülgün Vaiz, sosyal medya hesabindan yaptığı açıklamada, tüm bolgelerden doktorların, yarin itibarıyle evlerinden ayrılarak, Kovid-19 salgini ile mücadele için Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine geleceğini duyurdu.