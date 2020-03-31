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Çek takaslarına 90 gün erteleme

31 Mart 2020

Bakanlar Kurulu bu gece toplanarak Poliçeler Yasası Hakkında Yasa Gücü’nde bir Kararname yayınladı.
Kararname’yle daha önce takasa ibrazı yapılmış olsun veya olmasın, karşılığı olmayan tüm çeklerle, 30 Haziran 2020 tarihine kadar keşide edilecek tüm çeklerin ilk ibrazda karşılıksız çıkması halinde başlaması ön görülen 15 günlük bekleme süresi 90 güne çıkarıldı. Bu uygulama Yasa Gücünde Kararname yürürlükten kalktığında sona erecek.
Kararname ile birlikte daha önce işleme konulan tüm çeklerin üzerindeki “karşılıksız” ibaresi değiştirilerek yerine “Poliçe Yasası Hakkında Yasa Gücünde Kararname Tahtında İade Olunur” ibaresi yazılacak.
Kararname sonrasında gelecek tüm karşılıksız çeklerin üzerine de aynı şekilde “Poliçe Yasası Hakkında Yasa Gücünde Kararname Tahtında İade Olunur” ifade yazılacak ve bu çekler için 90 günlük bekleme süresi başlayacak.


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