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Candan: AB eşit davranıyor

1 Nisan 2020

CTP Milletveili Armağan Candan Avrupa Birliği desteklerini araştırdı…
Rakamlar Mlaiye Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun dediği gibi değil;
Başkaları da söyledi çok takılmadım ama Maliye Bakanı Tv’de sevgili Mustafa Alkan’ın programında AB bize 5 milyon Euro, Rum tarafına 700 milyon Euro veriyor, AB’nin adaleti bu deyince düzeltme yapmak şart oldu. Sanırım böyle bir haber çıkmıştı, herkes de inandı. Araştırdık, sorduk, öğrendik. Gerçek şu. AB koronavirüsle acil mücadelede gereken sağlık harcamaları için bize 5 milyon Euro, Rum tarafına ise 6.6 milyon Euro ayırdı. 700 milyon Euro değil. 700 milyon Euro Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kendi öz kaynaklarından kendi ekonomisi için ilk günlerde ayırdığını açıkladığı rakamdı. Ne var ki bazen rakamlar bu şekilde manipüle edilip siyasi amaçlar için kullanılabiliyor. Diğer yandan AB’nin krizin ekonomik boyutu ile mücadelede AB ülkelerini desteklemek için 35 milyar Euro’ya kadar varabilecek bir paketi tartıştığını biliyoruz. Henüz bir netleşme yok ama anlaşma çabası devam ediyor. Er ya da geç olacaktır. Bunun da takipçisi olmalı ve Kıbrıs Türk halkının hakkını da ısrarla talep etmeliyiz…Yeter ki gerek Türkiye’den gerekse AB’den gelebilecek her bir kuruşu doğru yerlere harcayabilelim…

AB YARDIMI
Başkaları da söyledi çok takılmadım ama Maliye Bakanı Tv’de sevgili Mustafa Alkan’ın programında AB bize 5…

Armağan Candan paylaştı: 31 Mart 2020 Salı



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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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