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Karantina bölgesinde örnek dayanışma

1 Nisan 2020

Bakanlar Kurulu kararı ile karantinaya alınan ve 7 gün süre ile tam sokağı çıkma yasağı ilan edilen Yenierenkoy’de ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için her bölgeden maddi ve gıda yardımı yapıldı.
Yenierenkoy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Yardım paketlerinin koordinasyon komitesi, sosyal yardım ve muhtarların iş birliğinde dağıtıldığını kaydederek sürecin sonucunda yardımların ulaştırıldığı yerlerin şeffaf bir şekilde paylaşılacağını açıkladı.
Yeşilırmak’ın sosyal medya paylaşımı şöyle:
“O kadar çok şey var ki yazacak.
Birliktelik var, mücadele var, duyarlılık var, hassasiyet var, dayanışma var, insanlık var kısacası herşey var. Toplum olarak zor günlerden geçiyoruz ancak özellikle Karpaz bölgesi zaten ekonomik olarak çok kötü durumdaydı. Üstüne karantina süreci eklenince çok daha zor duruma düştü vatandaşlarımız. Bu süreçte sosyal sorumluluk bilinciyle bizlere maddi yardım yapan veya gıda yardımı yapan vatandaşlarımıza yürekten teşekkür ederim. Bu yardım paketleri Koordinasyon komitesi, sosyal yardım ve muhtarlarımız iş birliğinde dağıtılmaktadır.
Sürecin sonucunda şeffaf bir şekilde paylaşılacaktır.”


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