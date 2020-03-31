Karantina bölgesinde örnek dayanışma

Bakanlar Kurulu kararı ile karantinaya alınan ve 7 gün süre ile tam sokağı çıkma yasağı ilan edilen Yenierenkoy’de ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için her bölgeden maddi ve gıda yardımı yapıldı.

Yenierenkoy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Yardım paketlerinin koordinasyon komitesi, sosyal yardım ve muhtarların iş birliğinde dağıtıldığını kaydederek sürecin sonucunda yardımların ulaştırıldığı yerlerin şeffaf bir şekilde paylaşılacağını açıkladı.