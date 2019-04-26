Google ile ‘Mavi Balina’ işbirliği

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan ‘Mavi Balina’ oyunuyla ilgili “Google ile işbirliği yapıldı” açıklaması gelirken, oyun yüzünden can veren 14 yaşındaki çocuğun intihardan son anda vazgeçen arkadaşlarının ifadeleri büyük tehlikeyi bir kez daha gözler önüne serdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turan, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, son günlerde çocuk intiharlarıyla gündeme gelen ‘Mavi Balina’ oyunuyla ilgili soru önergesini yanıtladı.

Hürriyet gazetesinden Eray Görgülü / Umut Erdem’in haberine göre, Bakan Turhan özetle şunları kaydetti:

“Çocukların ve gençlerin internetin zararlı içeriklerinden korunmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Bu kapsamda zararlı içerikleri olan oyunlara yönlendirici nitelikteki reklam içeriklerini kaldırılmasına ve çocukların bilinçlendirilmesine yönelik olarak Google Türkiye ile işbirliği yapılmıştır.”

İNTİHARDAN VAZGEÇEN ÇOCUKLAR ANLATTI

Öte yandan “Mavi Balina çocukları işe böyle ele geçiriyor” denilen Akşam gazetesinden Devrim Tosunoğlu’nun haberinde, oyunun kurbanlarından 14 yaşındaki Sevda E.’nin arkadaşlarının anlatımlarına yer verildi.

Ortaokul öğrencisi Sevda E., Van Tuşba’da 2 Nisan’da ‘Mavi Balina’dan etkilenerek kayalıklardan atlayarak intihar etmişti. İşte, olay günü polislerce kurtarılan Sevda E.’nin aynı yaştaki yeğeni Suan E. ile sınıf arkadaşları Berfin M. ve Gülcan A.’nın psikolog eşliğinde alınan ifadeleri:

(Suna E.) “Bağımlısı olacak kadar aptal değiliz diyerek şubat ayında oyuna başladık. Sevda ile oyuna başlama amacımız babasının ölümünün ardından ölüm sonrası hayatı çok merak etmemizdi. Oyunu bizi bağımlısı haline getirmeyeceğini, bir yerden sonra duracağımızı sanıyorduk. Çok yanılmışız…

İlk görevim olarak koluma F57 yazdım. Bunu fark eden arkadaşım ‘Mavi Balina’ oynadığımı anlayarak beni öğretmene şikayet etti. Ailem okula çağrıldı, bilgi verildi. Oynamayı bıraktım ama Sevda beni yeniden ikna etti. İlk başta ölümü merak ediyordum sonra korktum. Bunu, kızar diye Sevda’ya söyleyemedim.”

(Gülcan A.) “Öğretmenlerimiz bizi uyardı ancak bir şey olmaz diyerek devam ettik. Sonunda oyun bizi içine çekti. Toplu intihara karar verdik. Suna, Sevda ve Berfin’le kayalıklara giderken intihardan vazgeçtim. Berfin de amacının bizi engellemek olduğunu söyledi. Bahaneyle bakkala girip bir kadının telefonundan polisi aradık. Geri dönüp baktığımda Sevda ile Suna yoktu. Koşarak kayalıklara gittik. Sevda’nın yolunu kestim, ‘Ben de atlarım’ deyince ‘hadi gel’ dedi.”

(Berfin M.) “Birkaç kez atlamaya çalıştı. Eteğinden tuttum ama çok kararlıydı. Yardım istemek için aşağıya indik. Bu sırada Sevda atladı.”