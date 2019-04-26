Dünya

Tenis topu büyüklüğündeki elmas rekor fiyata satılamayacak

26 Nisan 2019
elmas

Botswana’da gün yüzüne çıkarılmış tarihin en büyük ikinci elmasının, değerli parlaklık üretmediği için beklenen değerde olmadığı ve rekor bir fiyata satılamayacağı bildirildi.

Afrika ülkelerinden Botswana’da bugüne kadar keşfedilen en büyük ikinci elmas olan 1.758 karatlık dev bir elmas bulundu. Ancak bulunan elmas rakiplerinden farklı olarak rekor bir fiyata satılamayacak.

Elmasa sahip olan Lucara Diamond Corp.’tan yapılan açıklamada, Karowe projesi kapsamında bulunan tenis topu büyüklüğündeki taşın, değişken kalitede olduğu bildirildi ve diğer elmasların aksine değerli parlaklık üretemediği aktarıldı.

Çok verimli bir maden olan Karowe’de 2015 yılında Lesedi La Rona adı verilen 1.109 karatlık elmas bulunmuş ve 53 milyon dolara satılmıştı.

Keşfedilen en büyük elmas, 1905’te Güney Afrika’daki Pretoria yakınlarında bulunan 3.106 karatlık Cullinan olarak biliniyor.

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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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